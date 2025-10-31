باشگاه‌های عربستانی با پیشنهاد حقوق سالانه ۱۵۰ میلیون پوند (۱۷۰ میلیون یورو) به مهاجم مصری لیورپول به میدان رقابت برای جذب این ستاره ۳۳ ساله وارد شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد صلاح همچنان یکی از اهداف اصلی نقل‌وانتقالات باشگاه‌های عربستان است. طبق گزارش TBR Football، این بازیکن ۳۳ساله پیشنهاد حقوقی حدود ۱۵۰ میلیون پوند (۱۷۰ میلیون یورو) در سال را دریافت کرده است.

همچنین به این بازیکن مصری پیشنهاد سهامداری در یک باشگاه عربستانی در آینده و فرصت کار به عنوان سفیر گردشگری داده شده است.

در این گزارش آمده است که اگر صلاح این پیشنهاد را بپذیرد، حقوقی معادل کریستیانو رونالدو مهاجم النصر، دریافت خواهد کرد. حقوق سالانه رونالدو حدود ۱۷۵ میلیون پوند (۲۰۰ میلیون یورو) تخمین زده می‌شود.

صلاح در این فصل ۱۳ بازی در تمام رقابت‌ها انجام داده، چهار گل به ثمر رسانده و سه پاس گل داده است. قرارداد فعلی این بازیکن با لیورپول تا تابستان ۲۰۲۷ اعتبار دارد. طبق گزارش ترانسفرمارکت، ارزش صلاح حدود ۴۵ میلیون یورو است.

برچسب ها: محمد صلاح ، کریستیانو رونالدو
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۸ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
دارن با پول پاشی کل فوتبالو خراب می کنند.
چرا فیفا محدودیت برای هزینه ها نمیگذاره. مثلا تیم ها فقط بتونن سالانه ده میلیون دلار بیشتر از درآمدشون هزینه کنند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۹ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
صلاح پولکی نیست قبول نمی کند
۱
۱
پاسخ دادن
