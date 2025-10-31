امام جمعه بندرعباس گفت:سیزدهم آبان و روز دانش آموز، روز استکبار ستیزی و یادآور ایستادگی ملت ما مقابل آمریکای جنایتکار است.

باشگاه خبرنگاران جوان -امام جمعه بندرعباس در خطبه‌های نماز جمعه افزود:سیزدهم آبان و روز دانش آموز، روز استکبار ستیزی و یادآور ایستادگی ملت ما مقابل زیاده خواهان و مستکبران عالم به سرکردگی آمریکای جنایتکار است

آیت الله محمد عبادی زاده، با اشاره به دهه نخست فاطمیه و در پیش بودن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها گفت: جمهوری اسلامی، مکتبی فاطمی است.

خطیب جمعه بندرعباس افزود:ایران اسلامی با هدف گذاری فتح قله‌های پیشرفت، همچنان، پرچمدار مبارزه با آمریکا در جهان است و ملت‌های آزادی‌خواه نیز این مهم را دریافته و بر الگو گیری از مقاومت ملت بزرگ ایران، مصر هستند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت:هم باید جنایت‌های آمریکا در ایران و جهان را برای نسل جوان بازگو کرد و هم با جهاد تبیین آنان را برای آینده کشور، امیدوار و آگاه نگاه داشت.

آیت الله عبادی زاده با دعوت همگان به رعایت تقوی الهی، با بیان احادیث و روایات و بازخوانی تاریخ اسلام درباره دو جریان کفر و نفاق، از مردم و مسئولان خواست مواظب نفوذ بیگانگان باشند، زیرا هر دو جریان کفر و نفاق، امروز متناسب با شرایط، بازتولید شده‌اند و همواره درصدد ضربه زدن به نظام و جامعه اسلامی هستند.

منبع:صداوسیما