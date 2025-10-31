نیروگاه خورشیدی ۱۰ کیلوواتی در فرمانداری شهرستان طبس با حضور مسئولان کشوری به بهره برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - این نیروگاه با حضور موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان جنوبی و دکتر اشرفیان معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس به بهرهبرداری رسید.
این پروژه در راستای سیاستهای دولت چهاردهم و در اجرای تکلیف قانونی دستگاههای اجرایی مبنی بر تأمین حداقل ۲۰ درصد از انرژی مصرفی از منابع پاک و تجدیدپذیر، احداث شد.
هدف از اجرای این طرح، صرفهجویی در مصرف انرژی، کاهش هزینههای برق، و صیانت از محیطزیست از طریق بهرهگیری از انرژی خورشیدی به عنوان یکی از منابع پایدار و پاک انرژی عنوان شده است.
با بهرهبرداری از این نیروگاه، بخشی از نیاز انرژی الکتریکی ساختمان فرمانداری ویژه طبس از طریق پنلهای خورشیدی تأمین خواهد شد و این اقدام گامی مؤثر در جهت ترویج استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در سطح دستگاههای اجرایی استان به شمار میرود.