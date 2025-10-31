یک قلاده خرس قهوه‌ای ماده نابالغ در شهرستان نور بر اثر اصابت گلوله تلف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - قهرمان اسماعیلی، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نور گفت:یک قلاده خرس قهوه‌ای ماده نابالغ در محدوده پهنه جنگلی روستای جوربند شهرستان نور بر اثر اصابت گلوله تلف شد.

 او در این خصوص، افزود: «بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این حادثه در پی تعارض خرس با فعالیت‌های زنبورداری رخ داده و انگیزه شکار تفننی یا غیرمجاز نبوده است. تحقیقات برای شناسایی عامل یا عوامل این اقدام در حال انجام است و متهم احتمالی شناسایی و پس از تکمیل تحقیقات به مرجع قضایی معرفی خواهد شد.»

اسماعیلی گفت: «این حادثه اهمیت مدیریت تعارض انسان و حیات‌وحش، افزایش نظارت و آموزش جوامع محلی را نشان می‌دهد. همکاری مردم و اطلاع‌رسانی به موقع می‌تواند از بروز چنین حوادثی جلوگیری کند.»

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نور همچنین افزود: به جوامع محلی توصیه می‌شود هرگونه مشاهده یا تهدید حیات‌وحش را بلافاصله به پاسگاه‌های محیط‌بانی یا شماره تماس ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا اقدامات لازم به صورت ایمن و علمی انجام شود.

برچسب ها: محیط زیست مازندران ، خرس قهوه ای
خبرهای مرتبط
رهاسازی خرس قهوه‌ای گرفتار در تله در شهرستان آمل
تلف شدن ۲ قلاده خرس تیرخورده در منطقه نشل آمل
جراحت ۲ قلاده خرس قهوه‌ای در آمل بر اثر اصابت گلوله
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۴
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۹:۱۱ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
روحش شاد!!هههه
۳
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۸ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
روحش شاد..
۱
۰
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۷:۵۱ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
روحش شاد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بی نام و نشان
۱۶:۳۲ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
مجازات سنگین برای متخلف در نطر بگیرن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۶ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
تفنگ از کجا داشته؟
۰
۰
پاسخ دادن
تردد یک‌طرفه در جاده‌های هراز و چالوس
نجات یک قلاده خرس قهوه‌ای از تله در شهرستان آمل
آخرین اخبار
نجات یک قلاده خرس قهوه‌ای از تله در شهرستان آمل
تردد یک‌طرفه در جاده‌های هراز و چالوس
تلف شدن یک قلاده خرس قهوه‌ای بر اثر اصابت گلوله در شهرستان نور
بانوان مازندرانی در اردوی تیم ملی اسکیت رولبال
موج جدید بارش در راه مازندران
محدودیت‌های ترافیکی روز جمعه در محورهای شمال