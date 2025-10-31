باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - علی کشوری، روایتشناس در برنامه «زمانه» شبکه دو درباره راز ماندگاری سریال «یوسف پیامبر» گفت: سریال «یوسف پیامبر» به عنوان یک سریال درخشان حرفهای زیادی برای گفتن دارد. این سریال یکسری ارزشهای سینمایی و هنری دارد، که باید به آن اشاره کرد. ما در هنر روایتگری با مقوله بیان شدگی مواجه هستیم. پس ما با ارزشهایی در متن و اثر مواجهایم. فیلمنامه سریال به طور خاص از قصص قرآنی اقتباس شده است. این قصه در قرآن روایت خطی، پیشنگر و پسنگر دارد. یعنی در مورد اتفاقاتی صحبت میکند که قرار است ببینیم.
کشوری با بیان اینکه اصل قصه، قصه قرآنی است ولی طبیعتاً این اثر مثل هر اثر دراماتیکی ساخته و پرداخته شده است، افزود: بعضی روایتها و خرده روایتها به این سریال اضافه شده که لزوماً در قرآن نبوده و ساخته شده است. ولی شاکله اصلی داستان کاملاً واقعی است. یعنی آقای سلحشور بر اساس وقایعی فیلمنامه را نگاشته است.
این روایتشناس در پاسخ به این سوال که چرا این قصه همچنان مورد اقبال قرار میگیرد؟ گفت: باید گفت نوجوانانی که در زمان پخش سریال یوسف پیامبر حضور نداشتند، اکنون به شدت پیگیر سریال هستند. چرا آنها علاقه به این سریال دارند؟ چون متن آن متن دراماتیک و جذاب است، که تمام ساختارهای صحیح فیلمنامهنویسی در آن رعایت شده است. یعنی شما با داستانی طرف هستید که به صورت متعدد دارای گرهافکنی، کشمکش، بحران و تعلیق است و در آن آموزههای بسیار مهمی قرار دارد.
وی ادامه داد: این متن آنقدر بار دراماتیک داشته، که یک قهرمان با ضد قهرمانهای متعدد برخورد میکند. شما میبینید که ما الگوی سفر قهرمان داریم، که در این سریال کار میکند. قهرمانی که دعوت به سفر میشود، او از این دعوت امتناع میکند، مجدد حضرت یعقوب اجازه رفتن حضرت یوسف را نمیدهد. بعد وقتی که قهرمان داستان این دعوت را میپذیرد و وارد سفر مخاطرهآمیز میشود، در چاه قرار میگیرد. آنجاست که وقتی با این ضد قهرمانها مواجه میشود، امداد غیبی میگیرد و برکت بر او نازل میشود و به مقام نبوت میرسد و میتواند مردم را نجات دهد. اساساً در داستان یوسف پیامبر دعوا بر سر خیر و شر است.