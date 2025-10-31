باشگاه خبرنگاران جوان -خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی به امامت حجت الاسلام و المسلمین دکترگلدوست امام جمعه این شهرستان هریس وبا حضور فرماندهان نظامی و انتظامی با حضور جمعی از اعضای شورای اداری و اهالی ولایتمدارومتدین شهرستان درمصلی نماز جمعه درمسجد امام زمان (عج) شهرستان هریس برگزارشد.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

