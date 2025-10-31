رئیس کل دادگستری هرمزگان از ورود دستگاه قضایی به موضوع اجاره بهای تعیین شده برای مزارع پرورش میگو و استیفای حقوق بیت المال در این خصوص خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان با حضور رئیس کل دادگستری استان و روسای سازمان‌ها و مدیران مربوطه در بندرعباس برگزار شد.

در این نشست که با دستورکار ارائه گزارش آخرین وضعیت اراضی واگذار شده مزارع پرورش میگو در استان هرمزگان توسط سازمان جهاد کشاورزی، مدیریت امور اراضی و مناطق آزاد و شیلات برگزار شد، آخرین وضعیت اجاره بهای اراضی پرورش میگو و کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در جریان برگزاری این نشست گفت: شورای حفظ حقوق بیت المال یکی از شورا‌های مهم هر استان است که وظیفه حقوق عمومی و انفال را بر عهده دارد و بر این اساس اگر این شورا به درستی عمل کند هم در پیشگیری از تشکیل پرونده‌های متعدد و هم در جلوگیری از تضییع حقوق مردم و حتی در پویایی فعالیت‌های مربوط به تولید و اشتغال می‌تواند مؤثر باشد.

وی در ادامه با اشاره به دستور کار جلسه در خصوص بررسی وضعیت مزارع پرورش میگو گفت: طبق قانون و بر اساس قرارداد طرح‌هایی که واگذار می‌شود مهلت معینی دارند و تولیدکنندگان باید در مواعد قانونی به تعهدات خود عمل کنند و سود این تولید و اشتغال به مردم بر گردد، در غیر این صورت ما نمی‌توانیم حق و حقوق عمومی و انفال را به کسی واگذار کنیم.

قهرمانی تصریح کرد: طبق توافق و طبق قرارداد، سرمایه گذاران در مزارع پرورش میگو باید طی دو الی سه سال طرح را انجام و به تولید برسانند و چنانچه این موضوع محقق نشود باید قرارداد آنها فسخ شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر لزوم حمایت از تولید کنندگان و سرمایه گذاران گفت: به موازات این رویکرد ما باید با افرادی که به اهدافی غیر از تولید و اشتغال، ظرفیت‌ها و فرصت‌های مربوط به تولید و اشتغال را اشغال، ضایع و محدود کرده‌اند، مقابله کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با این کار هم کسانی که دارای توانمندی‌اند و به دلایل مختلفی این توانمندی را معطل کرده‌اند به سرعت توان خود را به کار خواهند گرفت و پروژه‌های خود را فعال می‌کنند و هم کسانی که توانمندی لازم را ندارند جای خود را به تولیدکنندگان واقعی خواهند داد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه یادآور شد: وقتی زمینی را برای پرورش میگو یا هر فعالیت تولیدی دیگری اجاره می‌دهید باید اجاره بهای معقول و متناسبی دریافت کنید، لذا دستگاه قضایی به این موضوع هم ورود جدی خواهد کرد و باید این رویه اصلاح و حق و حقوق بیت المال در این خصوص استیفا شود.

این مقام قضایی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: اجاره بهای مزارع پرورش میگو که معوق گردیده و تاکنون وصول نشده، باید توسط مدیران ذیربط با نظارت سازمان بازرسی کل استان و ذی حسابی استان وصول گردد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین گفت: مدیریت امور اراضی نیز باید علاوه بر اراضی واگذار شده مزارع پرورش میگو، گزارشی جامع از وضعیت سایر طرح‌هایی که برای آنها در استان زمین اعطاء نموده از نظر تعداد طرح‌ها و پروژه‌های فعال و اینکه کمیسیون در خصوص آنها چه تصمیمی اتخاذ نموده ارائه و اعلام نماید.

منبع:دادگستری هرمزگان