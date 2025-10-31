کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، حملات دولت ترامپ به قایق‌ها در دریای کارائیب و اقیانوس آرام را که به کشته شدن بیش از ۶۰ نفر انجامیده، غیرقابل قبول خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «فولکر تورک»، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه حملات دولت ترامپ به قایق‌ها در دریای کارائیب و اقیانوس آرام را «غیرقابل قبول» خواند.

وی به گزارش‌هایی استناد کرد که حاکی از کشته شدن بیش از ۶۰ نفر از زمان آغاز این حملات در ماه سپتامبر است؛ «در شرایطی که هیچ توجیهی در چارچوب حقوق بین‌ملل ندارد.»

ایالات متحده ادعا کرده است که به شناور‌های حامل مواد مخدر و «تروریست‌ها» حمله می‌کند. تورک در پاسخ به این ادعا اعلام کرد: «بر اساس حقوق بین‌ملل بشر، استفاده عمدی از نیروی مرگ‌بار تنها به عنوان آخرین راهکار در برابر افرادی مجاز است که خطری قریب‌الوقوع برای جان ایجاد می‌کنند.»

وی از آمریکا خواست تا این حملات را بلافاصله متوقف کند و خواستار انجام یک تحقیق مستقل در مورد این حوادث شد. او افزود که آمریکا نیز می‌تواند در این مورد تحقیق کند و «در صورت لزوم، پس از ارائه فرآیند دادرسی عادلانه و منصفانه، افراد را تحت تعقیب و مجازات قرار دهد.»

منبع: رویترز

برچسب ها: دولت آمریکا ، مواد مخدر ، دریای کارائیب
