امام جمعه هشترود در آیین تجلیل از پرستاران نمونه کشوری و استانی هشترود با بیان اینکه در بازدید از بیمارستان امام حسین (ع) هشترود و در مراجعات مردمی مشاهده می‌شود که کادر درمان از جمله پرستار در بیمارستان مشهود است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -حجت الاسلام حسن جعفریان امام جمعه هشترود گفت: برخی پرستاران هم با اضهار گله مندی از عدم پرداخت ۱۰ ماه کارانه خود گله‌مند هستند که باید هرچه زودتر مطالبات پرستاران پرداخت شود‌
وی با بیان اینکه تلاش‌های پرستاران را با هیچ چیزی نمی‌توان جبران کرد گفت:  پرستاری عبادتی ارزشمند است که رضایت خداوند در لبخند بیماران نهفته بوده و توفیق در خدمت به مردم، بزرگ‌ترین پاداش الهی است.
وی گفت: پرستاران به کار ارزشمند خود به عنوان عبادت نگاه کنند، چرا که کارشان التیام بخشی به درد‌های انسان هاست که خود نوعی عبادت در راه خدا محسوب می‌شود و در این راه نیز بدون خستگی و شبانه روز تلاش می‌کنند. 
ابراهیم حسنی فرماندار شهرستان هشترود هم گفت: بیمارستان فعلی هشترود جوابگوی بیماران و مراجعه کنندگان نیست.
وی گفت: مراجعه کنندگان از سایر شهر‌ها و همچنین حوادث جاده‌ای علی الخصوص حوادث جاده‌ای اتوبان پیامبر اعظم ص و آزاد راه هشترود مراغه و همچنین جاده قدیم تبریز زنجان و حوادث ریلی که به بیمارستان امام حسین ع هشترود می‌آیند جوابگوی مراجعه کنندگان نیست و کادر درمان را با مشکل مواجه می‌کند از این رو احداث بیمارستان جدید مخصوص حوادث جاده‌ای یک ضرورت است.
حسنی گفت: برای بیمارستان فعلی هم هرچه قدر هزینه می‌کنیم جواب نمی‌دهد.

در این آیین از پرستاران نمونه کشوری و استانی تجلیل شد.

انتقاد امام جمعه هشترود از کمبود پرستار در بیمارستان امام حسین (ع) این شهرستان
