باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی (SOAS) دانشگاه لندن، با انتشار بیانیه‌ای اقدامات رژیم صهیونیستی در نابودی عمدی نظام آموزشی غزه را محکوم کرد. در این بیانیه از تخریب سیستم آموزشی از طریق کشتار و بازداشت معلمان و دانش‌آموزان و نیز ویرانی مدارس و دانشگاه‌ها تحت عنوان «دانش‌زدایی» (Scholasticide) یاد شده است.

این بیانیه از دولت انگلیس می‌خواهد تحریم کامل تسلیحاتی علیه رژیم صهیونیستی اعمال کند. همچنین این نهاد آکادمیک متعهد شده است از اساتیدی که در مورد نسل‌کشی تدریس می‌کنند، حمایت کند و خواستار تلاش‌های جهانی برای بازسازی بخش ویران‌شده آموزش عالی غزه شده است.

بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی کلیه دانشگاه‌های غزه را نابود و تقریباً تمامی مدارس را تخریب کرده است. این رژیم بین اکتبر ۲۰۲۳ تا اوت ۲۰۲۵ دستکم ۱۷،۰۰۰ دانش‌آموز و ۲۲۶ دانشگاهی را به شهادت رسانده است.

کارشناسان پیشتر سازمان ملل هشدار داده بودند که این اقدامات ممکن است نشان‌دهنده قصد از بین بردن نظام آموزشی فلسطین باشد.

منبع: کانال تلگرام قدس نیوز