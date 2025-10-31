باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری امروز در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه قم که با حضور امت خداجوی قم در مصلای قدس برگزار شد، با مرور سه رویداد تاریخی ۱۳ آبان، از استمرار دشمنی‌های آمریکا علیه ملت ایران سخن گفت و تأکید کرد: جنگ امروز، فرهنگی نه نظامی است.

امام‌جمعه موقت قم، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه، با اشاره به تبعید امام خمینی (ره)، روز دانش‌آموز و تسخیر سفارت آمریکا، این مناسبت‌ها را نماد بیداری و مقاومت ملت ایران دانست.

او با مرور تاریخچه‌ی خصومت‌های آمریکا از کودتای ۲۸ مرداد علیه دکتر مصدق تا نقش این کشور در شهادت دانشجویان ۱۶ آذر، گفت: آمریکا از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون، در کودتاها، جنگ تحمیلی، فتنه‌های داخلی و ترور سردار سلیمانی نقش مستقیم داشته است.

حسینی بوشهری با انتقاد از برخی مواضع داخلی درباره تسخیر سفارت آمریکا، آن را اقدامی انقلابی و تحسین‌شده از سوی امام راحل خواند و افزود: سفارت آمریکا ستاد براندازی نظام بود، نه یک سفارت معمولی.

او با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر و نقش رهبری، توان موشکی و انسجام ملی در عبور از بحران، گفت: کسانی که منکر نیاز به موشک و پهپاد هستند، خود را به خواب زده‌اند.

خطیب جمعه قم همچنین با هشدار درباره جنگ فرهنگی دشمن، از ترویج بی‌قیدی و برهنگی به‌عنوان ابزار جدید دشمنان یاد کرد و خواستار هوشیاری خانواده‌ها در حفظ ایمان و معنویت فرزندان شد.

آیت‌الله حسینی بوشهری گفت دشمن امروز با ابزار برهنگی و بی‌قیدی، ارزش‌های اسلامی را هدف گرفته است؛ خیابان‌هایی که روزی زیر آتش بمب بودند، حالا در تیررس بمباران فرهنگی‌اند.