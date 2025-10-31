باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان غذا و دارو اعلام کرد که مایع سفیدکننده الماس میانجلگه، مایع لباسشویی صنعتی: POWER GEL PERSIL (در مدل‌های مختلف)، نرم‌کننده لباس Vernel، مایع ظرفشویی الماس میانجلگه به دلیل نداشتن مجوز‌های قانونی و درج مشخصات غیرواقعی، غیرمجاز شناخته شده‌اند.

همچنین، برخی اقلام جانبی و محصولات بهداشتی شامل دستمال کاغذی ۳۰۰ برگی تی‌شی، صابون گوگردی ده درصد S-۷p و پژوه (PEJUH)، صابون گیاهی هفت‌گیاه: Sulfur ۷p soap به دلیل نداشتن مجوز بهداشتی معتبر در گروه فرآورده‌های غیرمجاز قرار گرفته‌اند.

سازمان غذا و دارو هشدار داد استفاده از این محصولات به دلیل ترکیبات ناشناخته و عدم رعایت استاندارد‌های تولید، می‌تواند خطرات پوستی و تنفسی به همراه داشته باشد.

این سازمان از شهروندان خواست در صورت مشاهده این اقلام در فروشگاه‌ها یا فضای مجازی، موضوع را از طریق سامانه‌های نظارتی سازمان یا معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور گزارش دهند.

سازمان غذا و دارو تأکید کرد: برخورد با تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان این محصولات در دستور کار قرار دارد و اقدامات لازم در این زمینه در حال انجام است.