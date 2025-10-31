باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - بالاخره بعد از اتمام سریال «پسران هور» و بازپخش مینی سریال «نامه آخر»، قرار است از شنبه ۱۰ آبان سریال «دشتستان» در کنداکتور ساعت ۲۲ شبکه یک سیما جای بگیرد و روایتگر زندگی شش جوان دانشجو باشد که هر کدام از شهرهای مختلف به تهران میآیند و در جستوجوی خوابگاه هستند.
این سریال به کارگردانی امیر بشیری، تهیه کنندگی آرمان زرینکوب و نویسندگی محمد نقایی در ۳۰ قسمت تولید شده و با ترکیب درام و طنز، تصویری متفاوت از نسل امروز ارائه میدهد.
از بازیگران سریال «دشتستان» میتوان به وحید آقاپور، سیامک صفری، جواد پولادی، سامان دارابی، ناصر سجادیحسینی، ویدا جوان، شهین تسلیمی، سیروس همتی، مهسا طهماسبی، حدیث میرامینی، مجتبی رجبی و... اشاره کرد.
پیش از این، وحید آقاپور، بازیگر تئاتر و تلویزیون درباره همکاری با این پروژه گفته بود که این سریال مانند بسیاری از تولیدات اخیر تلویزیون، در چند مقطع زمانی اتفاق میافتد و یک کمدی ملایم است. در واقع، یک مجموعه نمایشی است که رگههای کمدی در آن وجود دارد.