باشگاه خبرنگاران جوان - طبق آخرین وضعیت جوی ترافیکی محور‌های شمالی، ترافیک در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل ماسال تا میانک و محدوده ولی آباد و محور هراز مسیر (شمال به جنوب) محدوده بایجان و حدفاصل گزنک تا لاریجان سنگین است.

تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) و محور هراز مسیر (جنوب به شمال) روان است ضمن اینکه محور‌های شمالی فاقد مداخلات جوی می‌باشند.

آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محور‌ها نیز نشان می‌دهد که ترافیک در آزادراه قزوین - کرج – تهران حدفاصل حسین آباد تا امام زاده طاهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، آزادراه کرج – قزوین محدوده گلشهر و حدفاصل پل حصارک تا کمالشهر، آزادراه قم - تهران حدفاصل سعید آباد تا انتهای حوزه آزادراه سنگین است.

بنابراین گزارش برخی از محور‌های استان گلستان دارای پدیده مه گرفتگی هستند.

منبع: مرکز مدیریت راه‌های کشور