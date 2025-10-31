مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: تردد همه وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال مسیر (جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق آخرین وضعیت جوی ترافیکی محور‌های شمالی، ترافیک در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل ماسال تا میانک و محدوده ولی آباد و محور هراز مسیر (شمال به جنوب) محدوده بایجان و حدفاصل گزنک تا لاریجان سنگین است.

تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) و محور هراز مسیر (جنوب به شمال) روان است ضمن اینکه محور‌های شمالی فاقد مداخلات جوی می‌باشند.

آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محور‌ها نیز نشان می‌دهد که ترافیک در آزادراه قزوین - کرج – تهران حدفاصل حسین آباد تا امام زاده طاهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، آزادراه کرج – قزوین محدوده گلشهر و حدفاصل پل حصارک تا کمالشهر، آزادراه قم - تهران حدفاصل سعید آباد تا انتهای حوزه آزادراه سنگین است.

بنابراین گزارش برخی از محور‌های استان گلستان دارای پدیده مه گرفتگی هستند.

منبع: مرکز مدیریت راه‌های کشور

برچسب ها: جاده چالوس ، آزادراه تهران - شمال ، یک طرفه ، وضعیت راه‌ها
خبرهای مرتبط
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور
ترافیک سنگین تمامی محور‌های شمالی کشور را قفل کرد
ممنوعیت تردد در محور‌های شمالی کشور اعلام شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عدالت مالیاتی با صورت‌حساب‌های الکترونیکی محقق شد/حذف فاکتور‌های کاغذی و شفافیت در اقتصاد
افزایش دمای هوا در نوار شمالی کشور از ۱۰ آبان‌ماه
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور/ ممنوعیت تردد در محور چالوس
برنامه تحول پنج‌ساله مناطق آزاد تدوین شد
سالانه ۲۵ میلیون تن محصول کشاورزی به هدر می‌رود
آخرین اخبار
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور/ ممنوعیت تردد در محور چالوس
افزایش دمای هوا در نوار شمالی کشور از ۱۰ آبان‌ماه
برنامه تحول پنج‌ساله مناطق آزاد تدوین شد
عدالت مالیاتی با صورت‌حساب‌های الکترونیکی محقق شد/حذف فاکتور‌های کاغذی و شفافیت در اقتصاد
سالانه ۲۵ میلیون تن محصول کشاورزی به هدر می‌رود
محور‌های چالوس و آزادراه تهران - شمال یکطرفه شد
تولید قارچ به ۱۹۰ هزارتن می‌رسد
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۹ آبان ماه
واردات بیش از ۹ میلیون و ۲۵۸ هزارتن نهاده‌های دامی در ۶ ماهه نخست سال
از ورود نقدینگی به بازار سرمایه آغاز دوباره عرضه اولیه‌ها
نوار ساحلی، جمعیت‌پذیر می‌شود
پیش بینی تولید ۱۲۰ هزارتن قزل آلا تا پایان سال/الگوی کشت آبزیان ابلاغ شد
هشدار احتیاط انجام عملیات کشاورزی در باغات و مزارع
نگرانی دامداران از تاخیر در واردات واکسن تب برفکی
پیشرفت ۲۵ درصدی راه آهن شلمچه_بصره در بخش ایرانی
۷۲۱ پروژه رفع تنش آبی در ۱۰۴ شهر کشور برنامه‌ریزی شده و در حال اجرا است
ایران پتانسیل تجارت یک میلیارد دلار زعفران در بازار‌های هدف را دارد