ترامپ، رکورددار ۱۰۰ روز اول از آخر

رئیس‌جمهور کنونی آمریکا در ۱۰۰ روز اول حضور خود در کاخ سفید نیز در مقایسه با سایر رؤسای‌جمهور این کشور، آمار ناامیدکننده‌ای از خود بر جای گذاشته است.

او در هر دو دوره، به پایین‌ترین میزان محبوبیت در میان سایر رؤسای‌جمهور آمریکا دست یافته است. این در حالی است که او پیش‌تر ۱۰۰ روز اول ریاست‌جمهوری خود را «بهترین ۱۰۰ روز تاریخ آمریکا» توصیف کرده بود.

بر اساس نظرسنجی‌های انجام‌شده توسط مؤسسه گالوپ که در ماه آوریل منتشر شد، ترامپ به ترتیب در دوره اول و دوم خود تنها ۴۱ و ۴۴ درصد رضایت عمومی مردم آمریکا را به دست آورده و پایین‌تر از جو بایدن در انتهای جدول قرار گرفته است.

جان اف. کندی با محبوبیت ۸۳ درصد همچنان رکورددار بالاترین میزان تأیید عملکرد در میان رؤسای‌جمهور آمریکاست. پس از او، دوایت آیزنهاور با ۷۳ درصد و رونالد ریگان با ۶۸ درصد در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

در میان چهره‌های معاصر، باراک اوباما با ۶۵ درصد، جورج بوش پسر با ۵۶ درصد، جو بایدن با ۵۷ درصد و بیل کلینتون با ۵۵ درصد محبوبیت، ۱۰۰ روز ابتدایی کار خود را به پایان رسانده‌اند.