باشگاه خبرنگاران جوان - دونالد ترامپ ادعا میکند که «بهترین آمار نظرسنجیهای دوران خود را تاکنون» به دست آورده است، اما نتایج نظرسنجیها از کاهش شدید رضایت مردم آمریکا در مدت حضور ترامپ در کاخ سفید خبر میدهد.
بر اساس نظرسنجی انجامشده توسط خبرگزاری آسوشیتدپرس و مؤسسه نورک (NORC) در مهرماه، ۶۱ درصد از مردم آمریکا از عملکرد کلی رئیسجمهور خود، دونالد ترامپ، ناراضی هستند. تنها ۳۷ درصد از آمریکاییان نسبت به عملکرد دولت ترامپ دیدگاهی مثبت دارند.از سوی دیگر، نظرسنجی مؤسسه کویینیپیاک که هفته گذشته منتشر شد نیز نشان میدهد تنها ۴۰٪ از رأیدهندگان عملکرد ترامپ را تأیید میکنند و ۵۴٪ از آنها مخالف عملکرد او هستند. این در حالی است که این رئیسجمهور در آغاز دوره دوم خود دارای نرخ تأیید ۵۲ درصد بوده است، اما رفتهرفته این میزان در ماههای مارس و آوریل کاهش یافته و هرگز به میزان اولیه خود بازنگشته است.
ترامپ، رکورددار ۱۰۰ روز اول از آخر
رئیسجمهور کنونی آمریکا در ۱۰۰ روز اول حضور خود در کاخ سفید نیز در مقایسه با سایر رؤسایجمهور این کشور، آمار ناامیدکنندهای از خود بر جای گذاشته است.او در هر دو دوره، به پایینترین میزان محبوبیت در میان سایر رؤسایجمهور آمریکا دست یافته است. این در حالی است که او پیشتر ۱۰۰ روز اول ریاستجمهوری خود را «بهترین ۱۰۰ روز تاریخ آمریکا» توصیف کرده بود.بر اساس نظرسنجیهای انجامشده توسط مؤسسه گالوپ که در ماه آوریل منتشر شد، ترامپ به ترتیب در دوره اول و دوم خود تنها ۴۱ و ۴۴ درصد رضایت عمومی مردم آمریکا را به دست آورده و پایینتر از جو بایدن در انتهای جدول قرار گرفته است.جان اف. کندی با محبوبیت ۸۳ درصد همچنان رکورددار بالاترین میزان تأیید عملکرد در میان رؤسایجمهور آمریکاست. پس از او، دوایت آیزنهاور با ۷۳ درصد و رونالد ریگان با ۶۸ درصد در جایگاههای بعدی قرار دارند.در میان چهرههای معاصر، باراک اوباما با ۶۵ درصد، جورج بوش پسر با ۵۶ درصد، جو بایدن با ۵۷ درصد و بیل کلینتون با ۵۵ درصد محبوبیت، ۱۰۰ روز ابتدایی کار خود را به پایان رساندهاند.
منبع: فارس