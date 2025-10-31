رئیس هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران ایستادگی تهران - مسکو در برابر سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه غرب را یادآور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سفر هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به مسکو، اعضای این هیات به ریاست محسن زنگنه با «چرنیشف» معاون رئیس دومای روسیه دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

چرنیشف در ابتدای دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور هیات ایرانی گفت: روابط میان دو پارلمان برای ما اهمیت زیادی دارد، زیرا نقش پارلمان در سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها در جمهوری اسلامی ایران کاملا برجسته است. بسیاری از نمایندگان ایرانی بعد‌ها در قوه مجریه نقش‌آفرینی می‌کنند و این نشان‌دهنده تاثیر عمیق مجلس ایران در ساختار سیاسی کشور است.

معاون رئیس دومای روسیه افزود: روابط ما با ایران بر پایه اعتماد متقابل و احترام شکل گرفته و گفت‌و‌گو‌های سازنده در سطوح مختلف ادامه دارد. مواضع دو کشور در عرصه‌های بین‌المللی به‌ویژه در برابر سیاست‌های آمریکا و غرب نزدیک و هماهنگ است. اختلاف‌نظر‌ها اندک و همکاری‌ها گسترده است.

چرنیشف همچنین با اشاره به اهمیت تصویب کنوانسیون دریای خزر (۲۰۱۸) و توافق‌نامه همکاری اپراتوری (۲۰۲۳) گفت: پیشبرد این توافق‌ها برای دو کشور اهمیت راهبردی دارد. ما همچنین آماده‌ایم در زمینه‌های اقتصادی و بانکی از جمله تبادلات مالی، مقابله با تحریم‌ها و مدیریت تورم تبادل نظر کنیم.

وی با اشاره به تجربه روسیه در سازگاری با تحریم‌ها اظهار کرد: در ماه‌های نخست اعمال تحریم‌ها، بسیاری از شرکت‌های روسی با چالش‌های جدی روبه‌رو شدند، اما توانستند در مدت کوتاهی خود را بازسازی کرده و بازار‌های جدیدی بیابند. تجربه مشابهی را ایران نیز پشت سر گذاشته و این تبادل تجربه می‌تواند برای هر دو طرف مفید باشد.

معاون رئیس دومای روسیه خاطرنشان کرد کرد: اکنون رشد اقتصادی روسیه در میان کشور‌های اروپایی در جایگاه نخست قرار دارد و همکاری میان دو کشور می‌تواند منافع مشترک بسیاری در پی داشته باشد.

ایران و روسیه دو برادر در برابر سیاست‌های استکباری و یک‌جانبه‌گرایانه غرب هستند

محسن زنگنه، رئیس هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار گفت: ایران و روسیه از دیرباز روابط مستحکمی داشته‌اند و این روابط در سال‌های اخیر، بیش از پیش تقویت شده است. ما دو برادر در برابر سیاست‌های استکباری و یک‌جانبه‌گرایانه غرب هستیم.

زنگنه همچنین با اشاره به طرح‌های مشترک زیرساختی از جمله کریدور شمال–جنوب گفت: مجلس ایران تلاش خواهد کرد اعتبارات لازم برای اجرای این پروژه‌ها در بودجه سال آینده در نظر گرفته شود.

وی در ادامه از پیشرفت همکاری‌های بانکی و اتصال کارت‌های بانکی ایران و روسیه تقدیر کرد و گفت: میزان تعاملات تجاری ایران و روسیه هنوز با ظرفیت‌های دو کشور فاصله دارد و می‌توان آن را چند برابر کرد. همچنین تبادل تجربیات دو کشور در زمینه مقابله با تحریم‌ها و حفظ ارزش پول ملی می‌تواند الگوی موفقی برای سایر کشور‌ها باشد.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس، نیز در این نشست گفت: در سازمان‌های منطقه‌ای نظیر شانگهای و بریکس، ظرفیت‌های زیادی برای همکاری میان ایران و روسیه وجود دارد. موضوع پول مشترک از مباحث مهمی است که می‌تواند روابط اقتصادی را تسهیل کند. هر دو کشور تجربه مقابله با تحریم‌ها را دارند و باید این تجربه‌ها را در حوزه بانکی و مالی با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

فاطمه جرّاره، رئیس کمیته فرهنگی و اجتماعی مجلس آسیایی، هم در ادامه عنوان کرد: تعاملات فرهنگی می‌تواند در کنار همکاری‌های اقتصادی و سیاسی دو کشور گسترش یابد. ایران و روسیه در حوزه نقش‌آفرینی زنان و خانواده، اشتراکات فرهنگی زیادی دارند، در جمهوری اسلامی ایران زنان در مجلس و دولت حضور فعال دارند و این نشانه جایگاه واقعی آنان در ساختار حکمرانی است.

وی با اشاره به قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در ایران گفت: این قانون مشابه سیاست‌های جمعیتی روسیه است و می‌تواند زمینه همکاری مشترک فرهنگی و اجتماعی میان دو کشور را فراهم کند.

همچنین در دیدار هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران با تولستوی نایب‌رئیس دومای روسیه، دو طرف بر گسترش همکاری‌های راهبردی تهران و مسکو، تقویت فرمت گفت‌و‌گو‌های منطقه‌ای «۳+۳» و مقابله با سیاست‌های مداخله‌گرایانه غرب تأکید کردند.

تولستوی در این دیدار گفت: رؤسای‌جمهور ایران و روسیه در گفت‌و‌گو‌های اخیر خود بر توسعه روابط راهبردی در قالب گروه ۳+۳ و همکاری میان ایران، روسیه، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و گرجستان تأکید کرده‌اند.

گفت‌و‌گو‌های ۳+۳ می‌تواند به حل چالش‌های منطقه‌ای کمک کند

وی با تأکید بر اهمیت این چارچوب همکاری افزود: فرمت گفت‌و‌گو‌های ۳+۳ می‌تواند به حل چالش‌های منطقه‌ای کمک کند. وزیر خارجه لاوروف و رئیس‌جمهور پوتین از این فرمت حمایت کامل دارند و با پیوستن گرجستان، این چارچوب تکمیل خواهد شد. از ایران نیز می‌خواهیم در ترغیب گرجستان برای پیوستن به این فرمت نقش‌آفرینی کند.

تولستوی تصریح کرد:اطمینان داریم جمهوری اسلامی ایران در سیاست‌های منطقه‌ای خود مستقل است و تحت‌تأثیر آمریکا و اروپا قرار نمی‌گیرد. ایران و روسیه در بسیاری از مسائل مواضع مشترک دارند و آمریکا دوست هیچ‌کدام از ما نیست؛ ما استقلال ایران را ارج می‌نهیم.

در ادامه، محسن زنگنه گفت: به‌رغم فشار‌های آمریکا و غرب، روسیه در آرامش و مسیر توسعه حرکت می‌کند. امروز بیش از هر زمان دیگری، ایران و روسیه از نظر گفتمان، راهبرد و اقدام به یکدیگر نزدیک شده‌اند و ملت ایران، روسیه را دوست و شریک قابل اعتماد خود می‌داند.

وی با اشاره به اهمیت فرمت گفت‌وگوی ۳+۳ گفت: این ترکیب می‌تواند ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی و همکاری‌های زیرساختی را برای کشور‌های عضو ایجاد کند. جمهوری اسلامی ایران آماده است برای تشویق گرجستان به پیوستن به این فرمت اقدام کند و موضوع از طریق کمیسیون امنیت ملی و ریاست مجلس پیگیری خواهد شد.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس نیز با تأکید بر لزوم تعمیق روابط چندجانبه اظهار داشت: موضوعاتی، چون گسترش همکاری‌های اقتصادی، مبادلات با پول‌های ملی و تشکیل ائتلاف‌های چندجانبه از نکات مهمی است که با جدیت پیگیری خواهیم کرد.

منبع: مجلس شورای اسلامی

برچسب ها: روابط ایران و روسیه ، مجلس شورای اسلامی
