مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران گفت: با پایش و بررسی بیش از ۴۹۰ پرونده صنفی، اقدامات نظارتی و قضایی برای ساماندهی صنوف آلاینده و مزاحم در مناطق مختلف تهران انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی اقوامی‌پناه، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با اشاره به تمرکز این شرکت بر اجرای بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ گفت: در این دوره، ۱۲۴ رأی بدوی در سطح مناطق ۲۲گانه صادر و ۴۹۴ پرونده صنفی مورد پایش قرار گرفته است.

وی افزود: از مجموع این پرونده‌ها، ۴۱ پرونده برای تصمیم‌گیری نهایی به شورای اسلامی شهر تهران ارسال شده و در ۹۱ مورد نیز پلمب موقت و بازدید مجدد انجام شده است.

مدیرعامل شرکت ساماندهی با اشاره به همکاری نزدیک این شرکت با اصناف و اتحادیه‌ها اظهار کرد: پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری با اصناف تهران و اتحادیه شیمیایی تدوین شده و طرح RFP شناسایی مشاغل آلاینده بر اساس معیار‌های تجانس و تزاحم در دستور کار قرار گرفته است.

او از تهیه و ارسال گزارش‌های متعدد درباره انبار‌ها و مراکز فروش مواد شیمیایی در مناطق مختلف شهر به مراجع قضایی خبر داد و گفت: در ادامه این اقدامات، پروژه تدوین برنامه جامع انتقال صنوف مزاحم در مناطق ۱۱ و ۱۲ و نیز ساماندهی مشاغل انتقالی محدوده خلازیر در منطقه ۱۹ اجرا شده است.

اقوامی‌پناه در خصوص طرح انتقال طلاسازان محله سنگلج توضیح داد: مطالعات اولیه این طرح با همکاری اداره کل محیط زیست تهیه شد، اما به دلیل ملاحظات زیست‌محیطی، اجرای آن موقتاً متوقف شده است.

وی در پایان از راه‌اندازی مجدد سامانه بند ۲۰ خبر داد و گفت: پیمانکار جدید برای به‌روزرسانی این سامانه انتخاب شده است؛ اقدامی که به گفته او «گامی مهم در جهت هوشمندسازی فرآیند‌های نظارتی و افزایش شفافیت در برخورد با مشاغل مزاحم و آلاینده محسوب می‌شود.»

منبع: روابط‌عمومی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران