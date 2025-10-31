باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده صبح جمعه با ورود به شیراز، مورد استقبال حسینعلی امیری، استاندار فارس، قرار گرفت.

اولین برنامه وزیر دفاع در این سفر، بازدید از شرکت صنایع الکترونیک شیراز بود.

این شرکت به عنوان یکی از قطب‌های مهم تولیدات الکترونیک و فناوری‌های پیشرفته در کشور، نقش بسزایی در پشتیبانی از نیرو‌های مسلح دارد.

در حاشیه این بازدید، امیر سرتیپ نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و حسینعلی امیری استاندار فارس، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست، تبادل نظر در مورد زمینه‌های همکاری مشترک برای تقویت توان دفاعی و پشتیبانی از واحد‌های صنعتی مرتبط انجام شد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح پس از سفر چندساعته، شیراز را به مقصد تهران ترک کرد.

منبع: استانداری فارس