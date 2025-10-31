وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح از شرکت صنایع الکترونیک این شهر بازدید و با استاندار فارس در خصوص تقویت توان دفاعی و همکاری‌های مشترک گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده صبح جمعه با ورود به شیراز، مورد استقبال حسینعلی امیری، استاندار فارس، قرار گرفت.

اولین برنامه وزیر دفاع در این سفر، بازدید از شرکت صنایع الکترونیک شیراز بود.

این شرکت به عنوان یکی از قطب‌های مهم تولیدات الکترونیک و فناوری‌های پیشرفته در کشور، نقش بسزایی در پشتیبانی از نیرو‌های مسلح دارد.

در حاشیه این بازدید، امیر سرتیپ نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و حسینعلی امیری استاندار فارس، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست، تبادل نظر در مورد زمینه‌های همکاری مشترک برای تقویت توان دفاعی و پشتیبانی از واحد‌های صنعتی مرتبط انجام شد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح پس از سفر چندساعته، شیراز را به مقصد تهران ترک کرد.

منبع: استانداری فارس

برچسب ها: وزیر دفاع ، شیراز ، صنایع الکترونیک شیراز ، استاندار فارس
خبرهای مرتبط
حمله اسرائیل به قطر؛ نقطه‌عطفی در افشای وابستگی و ناکارآمدی امنیتی کشورهای عربی
بی‌توجهی به توافق پرداخت عوارض آلایندگی زرقان + فیلم
وزیر دفاع:
در صنعت دفاعی به اقتدار رسید‌یم/تحریم بی‌اثر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وزیر دفاع از قطب الکترونیک نیرو‌های مسلح در شیراز بازدید کرد
آخرین اخبار
وزیر دفاع از قطب الکترونیک نیرو‌های مسلح در شیراز بازدید کرد
جلوه‌گری فاطمیه در شیراز؛ نسل جوان پای‌کار ارزش‌های دینی