شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری از کمبود امکانات ورزشی در روستای الیف شهرستان کازرون استان فارس ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روستای الیف شهرستان کازرون استان فارس با وجود برخورداری از پتانسیل‌های طبیعی و فرهنگی، با محرومیت شدید امکانات ورزشی رو‌به‌رو است. کودکان و نوجوانان به دلیل نبود امکانات، به بازی‌های تلفن همراه و فعالیت‌های پرخطر شنا در آب انبارها، بازی کل و برد و غیره روی آورده‌اند. این روستا می‌تواند با سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش به میزبانی مسابقات ورزشی در فضا‌های طبیعی؛ توسعه ورزش‌های بومی-محلی به عنوان جاذبه گردشگری؛ ایجاد زمین‌های ورزشی استاندارد و جذب گردشگران ورزشی کمک کند.
احیای ورزش در الیف نه تنها به توسعه سلامت اجتماعی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند این روستا را به عنوان مقصدی برای گردشگری ورزشی در منطقه معرفی کند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت.

منبع: شهروندخبرنگار - فارس

کمبود امکانات ورزشی

کمبود امکانات ورزشی

