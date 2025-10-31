تیم فوتبال استقلال موفق شد با برتری مقابل آلومینیوم اراک جایگاه خود را موقتا در صدر جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال ایران، تثبیت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - یکی از حساس‌ترین دیدار‌های هفته نهم لیگ برتر فوتبال ایران بین استقلال و آلومینیوم اراک در ورزشگاه شهدای شهر قدس در جریان است. دو تیم که به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم جدول قرار دارند، برای رسیدن به صدر جدول به میدان آمده‌اند و هر دو با انگیزه‌ای بالا به دنبال کسب سه امتیاز هستند.

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، مهران احمدی، منیر الحدادی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان.

سرمربی: ریکاردو ساپینتو

ترکیب استقلال

ترکیب آلومینیوم:

محمد خلیفه، سیدمهدی مهدوی، بهروز نوروزی‌فرد، یاسین جرجانی، بهرام گودرزی، مهدی مهدی‌پور، امین جهان‌کهن، عباس کهریزی، ابوالفضل قنبری، رحمان جعفری و رضا مرزبان.
سرمربی: مجتبی حسینی

گزارش بازی 

بازی دو تیم از ساعت ۱۶:۳۰ و با قضاوت پیام حیدری در ورزشگاه شهدای شهر قدس آغاز شد.

دقیقه ۷: بازی آرام دنبال می‌شود و بازیکنان دو تیم هنوز نتوانسته‌اند موقعیتی را ایجاد کنند.

دقیقه ۱۱: منیر الحدادی می‌توانست موقعیت خوبی را برای استقلالی‌ها ایجاد کند که بازیکن آلومینیوم توپ او را گفت و مانع از ایجاد ضد حمله برای استقلال شد.

دقیقه ۱۲: بازیکنان آلومینیوم طی دو مرتبه مرتکب خطا شدند که باعث عصبانیت ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال شد.

دقیقه ۱۴: روی نفوذ یاسر آسانی به محوطه جریمه آلومینیوم جرجانی روی او مرتکب خطا شد و داور به سود استقلال پنالتی اعلام کرد.

دقیقه ۱۶: سامان فلاح در خط دفاعی یک پاس در کنار زمین به یاسر آسانی داد که این بازیکن پس از چند متر تک‌روی و ورود به درون محوطه جریمه، با خطای جرجانی سرنگون شد که پیام حیدری به نشانه خطای پنالتی در سوت خود دمید و یاسر آسانی پشت توپ ایستاد و علی‌رغم تشخیص درست خلیفه، آن را به گل تبدیل کرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دقیقه ۲۴: بازیکن آلومینیوم با خطا مانع از نفوذ آسانی شد و ساپینتو از داور درخواست کرد تا به بازیکن حریف داور کارت زرد نشان دهد، اما پیام حیدری چنین کاری نکرد.

دقیقه ۲۸: منیر الحدادی اقدام به شوت زنی کرد که محمد خلیفه توپ را دور کرد.

دقیقه ۳۴: ضربه آزاد برای استقلال شکل گرفت که ارسال آسانی بدون اینکه باعث ایجاد موقعیت خطرناک برای این تیم شود در اختیار خلیفه قرار گرفت.

دقیقه ۳۷: روی حرکت در عرض علیرضا کوشکی او با پای راست اقدام به شوت زنی کرد که محمد خلیفه به زیبایی توپ را دور کرد.

دقیقه ۳۸: روی ضد حمله بازیکنان آلومینیوم توپ در محوطه جریمه استقلال به مرزبان رسید و این بازیکن اقدام به شوت زنی کرد که حبیب فرعباسی توپ را در اختیار گرفت.

دقیقه ۲+ ۴۵:مهران احمدی از سمت چپ با پاس در عمق دیدنی توپ را به علیرضا کوشکی سپرد که این بازیکن پس از چند متر پیش‌روی، با یک ارسال دقیق توپ را به روی دروازه ارسال کرد که پاس او با ضربه سر منیر الحدادی در شرایطی وارد دروازه شد که محمد خلیفه روی توپ اثر گذاشت ولی نتوانست آن را مهار کند تا اختلاف افزایش پیدا کند و گل دوم استقلال به ثمر رسید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

در نهایت نیمه اول این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود استقلال خاتمه یافت.

بازی در نیمه دوم از ساعت ۱۷:۳۸ آغاز شد

دقیقه ۴۶: بازیکنان آلومینیوم در اولین حمله خود در نیمه دوم، رحمان جعفری با پای چپ اقدام به شوت زنی کرد که توپ از کنار دروازه فرعباسی به بیرون رفت.

دقیقه ۵۱: داور پس از بازبینی صحنه توسط VAR برای آلومینیوم خطای پنالتی اعلام کرد.

دقیقه ۵۲: رحمان جعفری موفق شد گل اول آلومینیوم را از روی نقطه پنالتی به ثمر برساند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دقیقه ۶۲: یاسر آسانی از سمت راست صاحب توپ شد و اقدام به شوت زنی کرد که محمد خلیفه با واکنش خوب خود توپ را دور کرد.

دقیقه ۶۴: روی ارسال منیر الحدادی، علیرضا کوشکی با ضربه سر موفق شد گل سوم را برای استقلال به ثمر برساند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دقیقه ۶۸: شوت منیر الحدادی با پای چپ به شکل خطرناکی از کنار دروازه آلومینیوم به بیرون رفت.

دقیقه ۷۶: رضا مرزبان مهاجم آلومینیوم با دریافت کارت زرد دوم از زمین بازی اخراج شد تا این تیم ۱۰ نفره شود.

در نهایت این بازی با نتیجه ۳ بر یک به سود استقلال به پایان رسید تا آبی‌ها بار دیگر صدر نشین لیگ برتر شوند.

 

برچسب ها: استقلال تهران ، آلومینیوم اراک ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
تاجرنیا: اخراج نکردن ساپینتو تصمیم درستی بود/ استقلال انگیزه قهرمانی دارد
لیگ برتر؛
پیروزی چادرملو مقابل مس رفسنجان در بازی پرگل
لیگ برتر فوتبال؛
تقسیم امتیاز در خرم‌آباد؛ زور خیبر و گل‌گهر به هم نرسید
حسینی: پنالتی را به استقلال هدیه دادیم/ موافق برگزاری داربی در اراک نیستم
تقسیم امتیازات در اصفهان؛ جدال ملوان و ذوب آهن برنده نداشت
وریا غفوری به دیدار استقلال و آلومینیوم نرسید
هفته نهم لیگ برتر فوتبال؛
دوئل استقلال و آلومینیوم برای صدرنشینی/ دربی اهواز در ورزشگاه تختی
کارشناس داوری:
اخراج پورعلی گنجی صحیح بود/ وحید کاظمی زیاد با بازیکنان حرف می‌زند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۵ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
استقلال خیلی سرتر از تیمی مثل تراکتور وپرسپولیس شده
۷
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۱ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
اگه مردونه برد آنوقت ذوق کن
سومین برد متوالی سپاهان؛ زردپوشان اصفهانی در یک قدمی استقلال
تیم ملی فوتسال عازم عربستان شد
دروازه‌بان استقلال یک ماه دور از میادین
حسینی: پنالتی را به استقلال هدیه دادیم/ موافق برگزاری داربی در اراک نیستم
پیروزی چادرملو مقابل مس رفسنجان در بازی پرگل
تیم فوتبال هفت نفره مسافر رقابت‌های آسیا و اقیانوسیه شد
تاجرنیا: اخراج نکردن ساپینتو تصمیم درستی بود/ استقلال انگیزه قهرمانی دارد
تقسیم امتیاز در خرم‌آباد؛ زور خیبر و گل‌گهر به هم نرسید
تقسیم امتیازات در اصفهان؛ جدال ملوان و ذوب آهن برنده نداشت
فرار یحیی و فولاد از شکست در دربی خوزستان در ثانیه‌های پایانی
آخرین اخبار
دروازه‌بان استقلال یک ماه دور از میادین
گزارشی از افتتاحیه چهارمین دوره رویداد قهرمان شهر + فیلم
نهمی تیم ملی هندبال پسران ایران در قهرمانی جهان
تاجرنیا: اخراج نکردن ساپینتو تصمیم درستی بود/ استقلال انگیزه قهرمانی دارد
سومین برد متوالی سپاهان؛ زردپوشان اصفهانی در یک قدمی استقلال
فرار یحیی و فولاد از شکست در دربی خوزستان در ثانیه‌های پایانی
پیروزی چادرملو مقابل مس رفسنجان در بازی پرگل
تقسیم امتیاز در خرم‌آباد؛ زور خیبر و گل‌گهر به هم نرسید
آبی پوشان پایتخت روی دور برد + فیلم
حسینی: پنالتی را به استقلال هدیه دادیم/ موافق برگزاری داربی در اراک نیستم
تقسیم امتیازات در اصفهان؛ جدال ملوان و ذوب آهن برنده نداشت
تیم فوتبال هفت نفره مسافر رقابت‌های آسیا و اقیانوسیه شد
برگزاری مسابقات لیگ باشگا‌های ژیمناستیک برای همه کشور + عکس
تیم ملی فوتسال عازم عربستان شد
استقلال ۳ - ۱ آلومینیوم اراک/ آبی پوشان پایتخت برنده دوئل صدرنشین‌ها
وریا غفوری به دیدار استقلال و آلومینیوم نرسید
بیانیه کمیته ملی المپیک در پایان بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ «سفیران امید، امید آفریدند»
حرکت به سوی جوان‌گرایی در تیم ملی گلبال + فیلم
پیشنهاد نجومی به محمد صلاح
واکنش علی تاجرنیا به مدیرعاملی‌اش در باشگاه استقلال
اختراع جدید مدیران پرسپولیس برای قطع همکاری با وحید هاشمیان + فیلم
دنیامالی: بازی‌های آسیایی جوانان باعث ظهور توانمندی‌های جدید ورزش شد
امضای تفاهمنامه همکاری بین کمیته ملی المپیک ایران و بحرین
اخراج پورعلی گنجی صحیح بود/ وحید کاظمی زیاد با بازیکنان حرف می‌زند
مساوی برابر پرسپولیس برای ما مثل باخت است/ داوری در یک سال اخیر علیه تراکتور سوت می‌زند