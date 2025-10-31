تیم فوتبال استقلال موفق شد با برتری مقابل آلومینیوم اراک جایگاه خود را موقتا در صدر جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال ایران، تثبیت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - یکی از حساس‌ترین دیدار‌های هفته نهم لیگ برتر فوتبال ایران بین استقلال و آلومینیوم اراک در ورزشگاه شهدای شهر قدس در جریان است. دو تیم که به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم جدول قرار دارند، برای رسیدن به صدر جدول به میدان آمده‌اند و هر دو با انگیزه‌ای بالا به دنبال کسب سه امتیاز هستند.

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، مهران احمدی، منیر الحدادی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان.

سرمربی: ریکاردو ساپینتو

ترکیب آلومینیوم:

محمد خلیفه، سیدمهدی مهدوی، بهروز نوروزی‌فرد، یاسین جرجانی، بهرام گودرزی، مهدی مهدی‌پور، امین جهان‌کهن، عباس کهریزی، ابوالفضل قنبری، رحمان جعفری و رضا مرزبان.

سرمربی: مجتبی حسینی

گزارش بازی

بازی دو تیم از ساعت ۱۶:۳۰ و با قضاوت پیام حیدری در ورزشگاه شهدای شهر قدس آغاز شد.

دقیقه ۷: بازی آرام دنبال می‌شود و بازیکنان دو تیم هنوز نتوانسته‌اند موقعیتی را ایجاد کنند.

دقیقه ۱۱: منیر الحدادی می‌توانست موقعیت خوبی را برای استقلالی‌ها ایجاد کند که بازیکن آلومینیوم توپ او را گفت و مانع از ایجاد ضد حمله برای استقلال شد.

دقیقه ۱۲: بازیکنان آلومینیوم طی دو مرتبه مرتکب خطا شدند که باعث عصبانیت ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال شد.

دقیقه ۱۴: روی نفوذ یاسر آسانی به محوطه جریمه آلومینیوم جرجانی روی او مرتکب خطا شد و داور به سود استقلال پنالتی اعلام کرد.

دقیقه ۱۶: سامان فلاح در خط دفاعی یک پاس در کنار زمین به یاسر آسانی داد که این بازیکن پس از چند متر تک‌روی و ورود به درون محوطه جریمه، با خطای جرجانی سرنگون شد که پیام حیدری به نشانه خطای پنالتی در سوت خود دمید و یاسر آسانی پشت توپ ایستاد و علی‌رغم تشخیص درست خلیفه، آن را به گل تبدیل کرد.

دقیقه ۲۴: بازیکن آلومینیوم با خطا مانع از نفوذ آسانی شد و ساپینتو از داور درخواست کرد تا به بازیکن حریف داور کارت زرد نشان دهد، اما پیام حیدری چنین کاری نکرد.

دقیقه ۲۸: منیر الحدادی اقدام به شوت زنی کرد که محمد خلیفه توپ را دور کرد.

دقیقه ۳۴: ضربه آزاد برای استقلال شکل گرفت که ارسال آسانی بدون اینکه باعث ایجاد موقعیت خطرناک برای این تیم شود در اختیار خلیفه قرار گرفت.

دقیقه ۳۷: روی حرکت در عرض علیرضا کوشکی او با پای راست اقدام به شوت زنی کرد که محمد خلیفه به زیبایی توپ را دور کرد.

دقیقه ۳۸: روی ضد حمله بازیکنان آلومینیوم توپ در محوطه جریمه استقلال به مرزبان رسید و این بازیکن اقدام به شوت زنی کرد که حبیب فرعباسی توپ را در اختیار گرفت.

دقیقه ۲+ ۴۵:مهران احمدی از سمت چپ با پاس در عمق دیدنی توپ را به علیرضا کوشکی سپرد که این بازیکن پس از چند متر پیش‌روی، با یک ارسال دقیق توپ را به روی دروازه ارسال کرد که پاس او با ضربه سر منیر الحدادی در شرایطی وارد دروازه شد که محمد خلیفه روی توپ اثر گذاشت ولی نتوانست آن را مهار کند تا اختلاف افزایش پیدا کند و گل دوم استقلال به ثمر رسید.

در نهایت نیمه اول این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود استقلال خاتمه یافت.

بازی در نیمه دوم از ساعت ۱۷:۳۸ آغاز شد

دقیقه ۴۶: بازیکنان آلومینیوم در اولین حمله خود در نیمه دوم، رحمان جعفری با پای چپ اقدام به شوت زنی کرد که توپ از کنار دروازه فرعباسی به بیرون رفت.

دقیقه ۵۱: داور پس از بازبینی صحنه توسط VAR برای آلومینیوم خطای پنالتی اعلام کرد.

دقیقه ۵۲: رحمان جعفری موفق شد گل اول آلومینیوم را از روی نقطه پنالتی به ثمر برساند.

دقیقه ۶۲: یاسر آسانی از سمت راست صاحب توپ شد و اقدام به شوت زنی کرد که محمد خلیفه با واکنش خوب خود توپ را دور کرد.

دقیقه ۶۴: روی ارسال منیر الحدادی، علیرضا کوشکی با ضربه سر موفق شد گل سوم را برای استقلال به ثمر برساند.

دقیقه ۶۸: شوت منیر الحدادی با پای چپ به شکل خطرناکی از کنار دروازه آلومینیوم به بیرون رفت.

دقیقه ۷۶: رضا مرزبان مهاجم آلومینیوم با دریافت کارت زرد دوم از زمین بازی اخراج شد تا این تیم ۱۰ نفره شود.

در نهایت این بازی با نتیجه ۳ بر یک به سود استقلال به پایان رسید تا آبی‌ها بار دیگر صدر نشین لیگ برتر شوند.