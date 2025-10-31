یک خبرگزاری بین‌المللی در گزارشی مدعی شد که سودانی و مالکی با وجود اینکه هر دو نمایندگان شیعیان عراق هستند، در انتخابات پیش‌رو رقیب یکدیگر هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آیا سودانی و مالکی، در انتخابات پارلمانی عراق که قرار است ده روز دیگر برگزار شود، رقیب یکدیگر شده‌اند؟

خبرگزاری بین‌المللی مونت کالرو در گزارشی ادعا کرد که به نظر می‌رسد که چنین است. تمام نشانه‌های موجود در بغداد در مورد مبارزات انتخاباتی جاری نشان می‌دهد که محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق و رهبر ائتلاف بازسازی و توسعه، و نوری المالکی، یکی از چهره‌های بانفوذ این کشور و رهبر ائتلاف دولت قانون، واقعا رقیب یکدیگر شده‌اند.

این خبرگزاری افزود اولین شاخص این رقابت این است که شدیدترین رقابت در ۹ استان با اکثریت شیعه و همچنین در مناطق شیعه‌نشین پایتخت عراق، بین سودانی و مالکی است.

دومین شاخص این رقابت شدید بین سودانی و مالکی، اختلاف نظر بین ائتلاف‌های مربوطه آنها در مورد اینکه چه کسی نخست وزیر بعدی عراق خواهد بود، است.

این اختلاف بر سر جایگاه نخست وزیر جدید عراق، ناگزیر منجر به تشدید تلاش‌ها و اقدامات متقابل سودانی و مالکی برای به دست آوردن متحدان خواهد شد، در حالی که هر یک از طرفین نیز تلاش خواهد کرد تا دیگری را تضعیف کند.

شاخص سوم این است که رقابت شدید بین سودانی و مالکی باعث ایجاد اختلافات واقعی در عرصه سیاسی، بین کسانی که طرفدار مالکی هستند و کسانی که طرفدار سودانی هستند، شده است.

با تشدید این رقابت انتخاباتی بین سودانی و مالکی، به نظر می‌رسد چه کسی شانس بیشتری برای پیروزی دارد؟

این خبرگزاری به نقل از منابع سیاسی ادعا کرد که آیت‌الله العظمی علی سیستانی، مرجع عظمی شیعیان عراق درباره نوری مالکی به عنوان نخست وزیری عراق دیدگاه خاصی ندارد. این نکته‌ای است که ممکن است به نفع محمد شیاع السودانی باشد.

مونت کارلو در ادعا ادعا کرد نکته بعدی به مواضع نیرو‌های سنی و کرد مربوط می‌شود. سنی‌ها ممکن است بیشتر تمایل به حفظ سودانی به عنوان نخست وزیر داشته باشند، در حالی که کرد‌ها ممکن است بیشتر مایل به بازگشت نوری المالکی به نخست وزیری عراق باشند. کرد‌ها تجربه تلخی با السودانی در مورد بحران حقوق و دستمزد که بر کارمندان اقلیم تأثیر گذاشته بود، داشتند. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که المالکی به اقلیم کردستان قول داده است که این بحران را حل کند.

نکته آخر و مهمترین نکته از نظر این خبرگزاری مربوط به موضع صدری‌ها است. در حالی که جنبش صدر به ریاست مقتدی صدر واقعا روند انتخابات را تحریم می‌کند، هواداران آن چه تصمیمی خواهند گرفت؟ آیا به السودانی رای خواهند داد یا المالکی؟

مونت کارلو توضیح داد که صدری‌ها اگر به السودانی رای دهند، که احتمالا چنین است، او در موقعیت بسیار قوی‌تری نسبت به المالکی قرار خواهد گرفت و بنابراین نخست وزیری دولت بعدی عراق را بر عهده خواهد گرفت.

مونت کارلو در پایان ادعا کرد که در ساعات اخیر تهدید‌های ناشناسی مبنی بر حمله به حوزه‌های رای‌گیری در روز انتخابات منتشر شده است. این تهدید‌ها چقدر جدی هستند؟

این خبرگزاری افزود که این تهدید‌ها واقعا منتشر شده‌اند و مقتدی صدر و جنبش او به سرعت آنها را رد کردند. در حالی که او انتخابات پارلمانی را تحریم می‌کند، در ایجاد اختلال در روز رأی‌گیری دخالت نخواهد کرد. این بسیار بعید است.

نکته مهم دیگر، طرح امنیتی خوب طراحی شده دولت عراق است، طرحی که شامل یک چهارم میلیون نیروی امنیتی، از جمله ارتش و سایر نهاد‌ها می‌شود. این نیروی امنیتی، امنیت ۸۷۰۰ حوزه رأی‌گیری در سراسر عراق را تأمین خواهد کرد.

منبع: مونت کارلو بین‌المللی

تبادل نظر
پدر ماسک: روسیه نبود همه ما الان آلمانی حرف می‌زدیم
تماس همزمان وزیرخارجه مصر با عراقچی و گروسی
ترامپ: حمله به خاک ونزوئلا را در نظر نداریم
احتمال نامزدی اریک ترامپ برای انتخابات آمریکا
حرکت ناو جنگی آمریکا به‌سوی سواحل ونزوئلا؛ فاصله کمتر از ۲۰۰ کیلومتر
دبیرکل حزب‌الله: هر توافق جدیدی، تبرئه اسرائیل است
غزه «ترامپ هلند» را شکست داد
ترامپ: اگر دیگران آزمایش هسته‌ای انجام دهند، ماهم انجام خواهیم داد
تاثیر جنگ اوکراین بر ارزش دلار آمریکا
افشاگری جدید از توطئه اسرائیل برای نرساندن کمک به غزه
