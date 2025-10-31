باشگاه خبرنگاران جوان _ حمزه امیریان با اشاره به اهمیت این محور ۱۸ کیلومتری در توسعه شبکه حمل و نقل منطقه تاکید کرد: اجرای تقاطعهای غیر همسطح نقش مهمی در کاهش ترافیک، افزایش ایمنی و تسهیل حمل و نقل کالا در مسیر منتهی به بندر شهید بهشتی خواهد داشت.
وی افزود: اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان (ایرانشهر) با بهره گیری از تمام ظرفیتهای فنی و مدیریتی و با همکاری مهندسان مشاور در مسیر اجرای این پروژه حیاتی گام برمیدارد و تلاش میکند زیرساختهای حمل و نقل منطقه متناسب با رشد و توسعه بندر چابهار بهینه شود.
مدیرکل راه و شهرسازی جنوب استان (ایرانشهر) در پایان بیان کرد: تکمیل این پروژه علاوه بر ارتقای ایمنی و روان سازی ترافیک، زمینه ساز رونق اقتصادی و توسعه پایدار منطقه خواهد بود و اداره کل متعهد است با رعایت بالاترین استانداردهای فنی و مدیریتی آن را در کوتاهترین زمان ممکن به بهره برداری برساند.
منبع راه و شهرسازی سازی جنوب سیستان وبلوچستان