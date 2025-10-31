قطر هشدار داد که نوار غزه ممکن است وارد وضعیت «نه جنگ و نه صلح» شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر به روزنامه انگلیسی گاردین گفته است که غزه ممکن است به سمت وضعیت «نه جنگ، نه صلح» پیش برود، نتیجه‌ای که به گفته او دوحه خواهان آن نیست.

انصاری گفت که جامعه بین‌المللی باید «وارد عمل شود، خسارات را ارزیابی کند، به بازسازی غزه فکر کند، روی آن کار کند و رسماً صلح را حفظ کند».

او افزود: «این همان چیزی است که کل فرآیند را از جنگ به دوران پس از آن منتقل خواهد کرد.»

با وجود اعلام آتش‌بس در نوار غزه، تا کنون بیش از ۱۰۰ فلسطینی در حملات مکرر ارتش صهیونیستی در سراسر این باریکه به شهادت رسیده‌اند.

سازمان پزشکان بدون مرز روز گذشته اعلام کرد که فلسطینیان در سراسر غزه در نتیجه بمباران اخیر رژیم اسرائیل با «سطح عظیمی از مرگ و میر و جراحات فاجعه‌بار» مواجه هستند.  این گروه افزود: «ما بار‌ها خواستار آتش‌بس پایدار برای متوقف کردن سطح عظیم مرگ و میر و جراحات فاجعه‌بار غیرنظامیان شده‌ایم. تاکنون، شاهد عواقب نقض مکرر این آتش‌بس هستیم که نسل‌کشی مداوم در غزه را تداوم می‌بخشد.»

روزنامه گاردین نیز در گزارشی تحلیلی به وضعیت بحرانی نوار غزه پس از اعلام آتش‌بس پرداخته و هشدار داد که این توافق تنها نامی از آتش‌بس را یدک می‌کشد، در حالی که خشونت‌ها و محرومیت‌ها همچنان ادامه دارد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: نوار غزه ، وزارت خارجه قطر ، آتش بس غزه
