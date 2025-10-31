باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، تأکید کرد که «اسرائیل بهدنبال بهانه و فرصتی است تا دوباره کشتار و جنایت در غزه را از سر بگیرد».
او با اشاره به اینکه رژیم تروریستی اسرائیل سلاحهای هستهای و قویترین بمبها را در اختیار دارد و میتواند هر زمان و هر طور که بخواهد به غزه حمله کند، پرسید: «چگونه ممکن است چنین رژیمی بیگناه باشد؟»
اردوغان در سخنرانی خود ادعا کرد: «ما هرگز برادران فلسطینی خود را تنها نخواهیم گذاشت و به دفاع از راهحل دو دولتی ادامه میدهیم. همچنین از کشورهایی که هنوز فلسطین را به رسمیت نشناختهاند میخواهیم این کار را انجام دهند.»
او افزود: «جنبش حماس به توافق پایبند است، اما اسرائیل گویا بهدنبال بهانهای برای نقض آن و از سرگیری جنایتهایش است.»
رئیسجمهور ترکیه همچنین خاطرنشان کرد که «اسرائیل ساختمانها، مدارس و بیمارستانها را در غزه ویران کرده و از گرسنگی بهعنوان سلاحی مرگبار استفاده میکند»، و تأکید کرد: «نهادهایی که مسئول حفظ امنیت و ثبات جهانی هستند، هیچ گامی برای توقف این کشتار در غزه برنداشتهاند.»
