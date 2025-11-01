باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - چند سالی است که عرضه بنزین سوپر در جایگاههای سوخت کمیاب شده است. این در حالی است که همزمان با درخواست بسیاری از رانندگان برای دریافت بنزین سوپر، وزیر نفت در تابستان امسال وعده داد که عرضه این بنزین بهزودی آغاز میشود.
وعده آغاز عرضه بنزین سوپر
محسن پاکنژاد در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرد که «بهزودی» بنزین ویژه یا همان بنزین سوپر وارداتی در جایگاهها عرضه خواهد شد.
وی افزود: این بنزین با اکتان بالا و برای افزایش کارایی مصرف سوخت خودروها عرضه خواهد شد، اما اطمینان میدهیم که با اجرای آن هیچ تغییری در سهمیه یا قیمت بنزین یارانهای ایجاد نخواهد شد.
صدور مجوز واردات بنزین سوپر از درگاه ملی مجوزها
پیش از این نیز محمدصادق عظیمیفر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، در پاسخ به سؤال باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرده بود: «از طریق درگاه ملی مجوزها برای بخش خصوصی که اقدام به واردات بنزین کند، مجوز صادر خواهیم کرد و تا امروز برای برخی شرکتها مجوز صادر کردهایم.
وی ادامه داد: تا به امروز چند شرکت ثبت سفارش کرده و کار در حال انجام است.
بر اساس این گزارش، واردات بنزین مطابق مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۳ و همچنین قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت. طبق این مصوبه، وزارت نفت مجوز واردات و توزیع بنزین سوپر را به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی در سراسر کشور صادر میکند.
پس از ابلاغ این تصویبنامه، کاربرگهای مربوط به واردات و توزیع بنزین طراحی، تنظیم و نهایی شد و از تیرماه گذشته در درگاه ملی مجوزها بارگذاری گردید.
اسامی شرکت های مجاز واردات بنزین سوپر اعلام شد
بررسیها نشان میدهد فرآیند صدور مجوز واردات بنزین سوپر برای بخش خصوصی وارد مرحله اجرا شده و تاکنون پنج مجوز قطعی از سوی وزارت نفت صادر گردیده است. این مجوزها پس از تصویب در هیئت مقرراتزدایی و بارگذاری در درگاه ملی مجوزهای کشور صادر شدهاند.
طبق آخرین آمارهای اعلامشده از سوی گمرک، بر اساس بخشنامه مربوطه، مجوز واردات بنزین ویژه توسط وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران صادر میشود.
شرکتهای مجاز واردات مشخص شدند
شرکتهای واردکننده بنزین باید در حوزه سوخت و انرژی فعال باشند و سقف ماهانه واردات آنها نیز در محدوده مجوز صادرشده تعیین شود.
همچنین طبق بخشنامه یاد شده،همهشرکتهاموظفاند استانداردهای مربوط را رعایت کنند. واردات بنزین ویژه باید بر اساس استاندارد یورو و استاندارد ملی ۲۲۹۲۰ با درجه اکتان ۹۵ به بالا انجام شود.
عرضه از طریق بورس انرژی
بر اساس مفاد این بخشنامه، عرضه بنزین ویژه وارداتی تنها بهصورت عمده و از طریق بورس انرژی به دارندگان مجوز توزیع انجام خواهد شد.
در صورتی که دارنده مجوز واردات، همزمان دارنده مجوز توزیع نیز باشد، میتواند بنزین را مستقیماً به مصرفکنندگان نهایی عرضه کند.
تمام مسئولیتهای ناشی از فعالیتهای مربوط به این مجوز، از جمله جلوگیری از کمفروشی و حفظ کیفیت بنزین ویژه، بر عهده دارنده مجوز است.
صدور مجوز واردات بنزین ویژه دارای شرایط و مدارک مشخصی است که باید با دقت رعایت شوند. متقاضیان موظفاند به استانداردها و قوانین مربوط توجه کنند تا بتوانند مجوز لازم را دریافت کنند.
شرکتهای پالایش نفت آفتاب، تجارتالکترونیک ایریک پارسیان و نگین کویر مبین از جمله شرکتهایی هستند که در بخشنامه گمرک معرفی شدهاند.
محسن پاکنژاد، وزیر نفت، در آخرین اظهارات خود در اوایل مهرماه گفت:خوشبختانه فرآیند عرضه بنزین سوپر تسریع شده است. مشکلات در بخش تخصیص ارز وجود داشت که اکنون حل شده. بهزودی شاهد حضور بنزین سوپر در مجموعه جایگاههای سوخت شهرهای بزرگ خواهیم بود.
وزارت نفت اعلام کرده که عرضه بنزین سوپر بهصورت انحصاری و شفاف از طریق بورس انرژی انجام خواهد شد تا از هرگونه رانت و دسترسی محدود جلوگیری شود.
کاهش آلایندههای محیط زیست از طریق بنزین سوپر
علی یوسفی، کارشناس انرژی، در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت:«عرضه بنزین سوپر میتواند تأثیر قابلتوجهی بر عملکرد خودروها و کاهش آلایندهها داشته باشد.»
وی افزود: بر اساس اعلام مسئولان وزارت نفت، شرکتهای مختلفی در این زمینه فعالیت خواهند کرد و عرضه بنزین سوپر بهصورت تدریجی آغاز خواهد شد. این نوع بنزین دارای استانداردهای بالاتر و کیفیتی بهتر نسبت به بنزین معمولی است.
او بیان کرد: بنزین سوپر برای خودروهای با تکنولوژی پیشرفته مناسبتر است و میتواند عملکرد موتور را بهبود بخشد. استفاده از این نوع بنزین موجب کاهش انتشار آلایندهها و آسیب کمتر به محیط زیست میشود و در نتیجه مصرف سوخت کاهش مییابد.
این کارشناس انرژی اضافه کرد: زمان دقیق عرضه بنزین سوپر هنوز بهصورت رسمی اعلام نشده، اما با توجه به اعلام نام شرکتهای واردکننده، به نظر میرسد این فرآیند بهزودی آغاز شود. شرکتهای نفتی نیز در حال آمادهسازی زیرساختها و تأمین نیازهای لازم برای این عرضه هستند.
به گفته او:عرضه بنزین سوپر میتواند تغییرات مثبت چشمگیری را در صنعت خودروسازی کشور ایجاد کند و در کاهش آلودگی هوا مؤثر باشد.
با این وجود، به نظر میرسد فاصله میان تصمیمات اداری و واقعیت بازار همچنان پابرجاست. در بسیاری از جایگاهها، تابلوهای مربوط به بنزین سوپر خاموش مانده و رانندگانی که به دنبال سوخت با اکتان بالا هستند، ناچار به استفاده از بنزین معمولیاند.
اکنون پرسش اصلی این است که چرا وعدههای مسئولان درباره آغاز واردات و عرضه بنزین سوپر هنوز محقق نشده است؟ در حالی که با نزدیک شدن به فصل آلودگی هوا، عرضه بنزین سوپر با اکتان بالا میتواند نقشی مؤثر در کاهش آلایندهها ایفا کند، اما اجرای این وعده همچنان به تعویق افتاده است.