باشگاه خبرنگاران جوان - «مجید تختروانچی» معاون سیاسی وزارت امور خارجه درباره سفر روز گذشته خود به عمان، در شبکه ایکس نوشت: پس از یک سفر کوتاه، اما موفق به عمان، به تهران بازگشتم. دیروز روز پرکاری در مسقط بود. جلسات مفیدی با وزیر امور خارجه عمان، جناب آقای بدرالبوسعیدی، و معاون ایشان، جناب آقای خلیفه الحارثی، در مورد مسائل دوجانبه، منطقهای و بینالمللی داشتم.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه ما برای مشورتهای منظم با برادرانمان در عمان ارزش بسیار قائلیم، افزود: همچنین جلسات پرباری در مورد یمن با محمد عبدالسلام از انصارالله و هانس گروندبرگ از سازمان ملل داشتم.
روانچی ادامه داد: کنفرانس مطبوعاتی با رسانههای عمانی و گردهمایی دوستانه با جامعه ایرانیان مقیم عمان نیز بخشی از برنامه بود.
وی در پایان تاکید کرد: عمان یک همسایه قابل اعتماد و یک شریک اساسی است که با آن کشور روابط عالی و پیوندهای تاریخی داریم.