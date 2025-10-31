معاون سیاسی وزیر امور خارجه، سفر اخیر خود به عمان را مفید توصیف کرد و گفت: ما برای مشورت‌های منظم با برادرانمان در عمان ارزش بسیار قائلیم و مسقط یک همسایه قابل اعتماد و شریک اساسی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - «مجید تخت‌روانچی» معاون سیاسی وزارت امور خارجه درباره سفر روز گذشته خود به عمان، در شبکه ایکس نوشت: پس از یک سفر کوتاه، اما موفق به عمان، به تهران بازگشتم. دیروز روز پرکاری در مسقط بود. جلسات مفیدی با وزیر امور خارجه عمان، جناب آقای بدرالبوسعیدی، و معاون ایشان، جناب آقای خلیفه الحارثی، در مورد مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی داشتم.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه ما برای مشورت‌های منظم با برادرانمان در عمان ارزش بسیار قائلیم، افزود: همچنین جلسات پرباری در مورد یمن با محمد عبدالسلام از انصارالله و هانس گروندبرگ از سازمان ملل داشتم.

روانچی ادامه داد: کنفرانس مطبوعاتی با رسانه‌های عمانی و گردهمایی دوستانه با جامعه ایرانیان مقیم عمان نیز بخشی از برنامه بود.

وی در پایان تاکید کرد: عمان یک همسایه قابل اعتماد و یک شریک اساسی است که با آن کشور روابط عالی و پیوند‌های تاریخی داریم.

معاون سیاسی وزیر خارجه ، ایران و عمان
باز واسطه مذاکره شده این عمان ؟!! نه معلومه دوسته نه معلومه دشمنه؟!! شما این وسط چکاره ای واقعا عمان؟!!!
