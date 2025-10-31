شیخ نعیم قاسم در جدیدترین سخنرانی خود حملات اسرائیل به جنوب لبنان را محکوم و توافق جدید با آن را رد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان, مينا عظيمی - شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله لبنان امروز جمعه در سخنانی اعلام کرد که کسانی که در بازار شرکت میکنند، مردم این سرزمین هستند، کسانی که به جنوب لبنان بازمیگردند و کسانی که امروز در خطوط مقدم با استواری مواضع خود را حفظ میکنند و محصول زمین را درو میکنند.
او اضافه کرد: زیتون چینان در خطوط مقدم، حاکمان واقعی هستند که به سرزمین خود در یک کشور واحد به نام لبنان چسبیدهاند. جهاد کشاورزی و صنعتی که توسط سید نصرالله آغاز شده است، با هدف مقاومت در برابر فشارهای خارجی و تکیه بر منابع خودمان است و ما از عدم حمایت دولت از بخش کشاورزی متاسفیم و باید سازوکارهای حمایتی برای بهبود آن ایجاد شود.
دبیرکل حزب الله تاکید کرد که آمریکا ادعا میکند که برای رسیدگی به این مشکل در لبنان اقدام میکند، اما میانجی بیطرفی نیست؛ بلکه حامی تجاوز و گسترش آن است، حملات رژیم تروریستی اسرائیل هر زمان که سفر فرستاده آمریکایی به اراضی اشغالی اعلام میشود، در بحبوحه فشارهای مداوم، افزایش مییابد.
شیخ نعیم قاسم درباره جانبداری آمریکا از رژیم تروریستی اسرائیل گفت: موضع ایالات متحده در مورد ۵۰۰۰ مورد نقض حاکمیت لبنان چیست؟ همیشه این حملات را توجیه میکند. موضع آمریکا در مورد ترور یک مقام رسمی و دیگر شهدای غیرنظامی توسط دشمن بدون هیچ توجیهی چیست؟
او تاکید کرد: ارعاب موضع ما را در مورد مقاومت و پایداری تغییر نخواهد داد. ما طرفدار تسلیم و شکست نیستیم و آن را نخواهیم پذیرفت. اسرائیل میتواند اشغال کند، اما نمیتواند به اشغال سرزمین ما ادامه دهد.
شیخ نعیم قاسم خطاب به لبنانیها ادامه داد: ما درخواست حمایت نداریم، بلکه میخواهیم از پشت خنجر نخوریم و منافع اسرائیل تأمین نشود. دولت در درجه اول مسئول حاکمیت است. موضع رئیس جمهور در دستور دادن به ارتش برای مقابله با تهاجم اسرائیل، موضع مسئولانهای است و این چیزی است که باید بر آن بنا شود.
او در ادامه از دولت لبنان خواست: این مواضع باید با وحدت تقویت شود و ما از دولت میخواهیم طرحی را برای حمایت از ارتش بررسی کند تا بتواند با دشمن مقابله کند. ما سرزمین خود را از طریق وحدت ملی بازپس خواهیم گرفت. هدف مقاومت، آزادسازی میهن است، در حالی که هدف دشمن اشغال است. همه در لبنان مسئول هستند.
دبیرکل حزب الله افزود: اسرائیل باید توافقی را که لبنان اجرا کرده است، اجرا کند. هر توافق جدیدی، تبرئه اسرائیل است و در را برای تجاوزات جدید باز میکند.
منبع: المیادین