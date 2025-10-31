مسابقات لیگ باشگاه‌های ژیمناستیک برای همه قهرمانی کشور برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات لیگ باشگاه‌های ژیمناستیک برای همه قهرمانی کشور در بخش بانوان به میزبانی سالن شهید سعیدی باقرشهر برگزار شد.

رضا شاکرمی رئیس شاخه ژیمناستیک برای همه کشور گفت: ژیمناستیک برای همه یکی از شاخه‌های ژیمناستیک است که اخیرا مورد استقبال و توجه بیش از پیش خانواده ژیمناستیک قرار گرفته است.

او ادامه داد: این مسابقات با استقبال بی نظیر ۱۰۰ تیم در قالب بیش از ۲۰۰۰ هزار ورزشکار برگزار شد.

مژده سلیمان پور سرپرستی و مسئول فنی کل مسابقات و دبیر شاخه را نیز خسرو نبی زاده برعهده بردارند.

مسابقات لیگ باشگا‌های ژیمناستیک برای همه کشور

