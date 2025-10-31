باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ارول ماسک، پدر ایلان ماسک، تاجر آمریکایی، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تاس اظهار داشت که روسیه قرن‌هاست اروپا را نجات داده است و در این مورد شکی نیست.

ارول ماسک گفت: «وقتی کمی تاریخ اروپا را می‌خوانید، مشخص می‌شود که اروپا حداقل در سیصد سال گذشته پیوسته در پی دور نگه داشتن روسیه از خود بوده است. کاترین کبیر، همانطور که مشهور است، سعی کرد روسیه را به جهان اروپایی وارد کند، زیرا خودش اهل پروس بود. اما اروپایی‌ها همیشه پاسخ می‌دادند: نه، نه، ما اینطور فکر نمی‌کنیم تا اینکه ناپلئون از راه رسید و همان مخالفان از ارتش روسیه خواستند که او را شکست دهد. البته، پس از آن، این امر قابل قبول شد.»

او افزود: «و همچنین در جنگ جهانی دوم، آنها دوباره به ارتش روسیه برای شکست دادن هیتلر نیاز داشتند. اگر ارتش روسیه نبود، همه ما الان به زبان آلمانی صحبت می‌کردیم. گوش کنید و اینجا چیز‌ها را اشتباه نفهمید یا با هم قاطی نکنید. اگر روسیه نبود، امروز انگلستان به زبان آلمانی صحبت می‌کرد.»

پدر این تاجر آمریکایی همچنین اظهار داشت که روسیه را کشوری پیشرفته از نظر فناوری می‌داند. ارول ماسک ادامه داد: «همیشه همینطور بوده است. سطح دیجیتالی شدن در آنجا بسیار بالاست. برخی از بزرگترین ذهن‌های تاریخ دنیای مدرن از روسیه آمده‌اند. موسیقیدانان، نویسندگان، حتی دانشمندان. مندلیف به ذهنم خطور می‌کند. من وقتی دانشجو بودم همه چیز را در مورد مندلیف می‌دانستم. بنابراین، بله، روسیه البته مرکز اروپا و کشور‌های همسایه و یکی از بزرگترین مراکز جهانی است. این واضح است.»

منبع: آر تی