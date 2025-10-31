مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان اعلام کرد: وزش باد شدید با حداکثر سرعت ۹۴ کیلومتر بر ساعت شهرستان زابل را درنوردید و گردوخاک ناشی از آن موجب کاهش دید افقی به ۱۲۰۰ متر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _  محسن حیدری گفت: در شهرستان زهک نیز سرعت باد به ۴۷ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی تا حدود ۱۵۰۰ متر کاهش یافت.

محسن حیدری افزود: تا ظهر شنبه در شمال استان وزش بادشدید و گردوخاک انتظار می‌رود یکشنبه از سرعت وزش باد کاسته شده و مجددا از دوشنبه در این منطقه وزش باد نسبتا شدید تا شدید و گردوخاک پیش بینی می‌شود. طی این مدت در زاهدان و نواحی مرکزی و نوار شرقی استان وزش باد و افزایش غبار پدیده غالب می‌باشد.

همچنین روند کاهش دما از امروز در نیمه شمالی استان آغاز شده است.

 مدیرکل هواشناسی ضمن هشدار نسبت به آثار زیان‌بار گردوخاک تأکید کرد: شهروندان به‌ویژه بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان از تردد غیرضروری خودداری کنند. همچنین رعایت نکات ایمنی در تردد‌های جاده‌ای، مراقبت از گلخانه‌ها و محصولات کشاورزی و پرهیز از کار در ارتفاعات ضروری است.

 

"روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان"

برچسب ها: طوفان شن ، هواشناسی
خبرهای مرتبط
وزش باد و گردوخاک در کرمان
طوفان شن در شرق کرمان
وزش باد و گردوخاک در شرق کرمان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طوفانی با سرعت ۹۴ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید
پلیس در تعقیب قاتل نوجوان ۱۶ساله چابهاری
واگذاری ۳۳۲ قطعه زمین به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در شهر‌های جنوب استان
زیرساخت‌های حمل و نقل شهر چابهار متناسب با ظرفیت‌های بندر شهید بهشتی در حال توسعه است
بازدید معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ‌و نقل کشور از پروژه های راهسازی جنوب استان
برنامه «ایران جان» فرصتی برای معرفی چهره واقعی سیستان و بلوچستان است
آخرین اخبار
پلیس در تعقیب قاتل نوجوان ۱۶ساله چابهاری
بازدید معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ‌و نقل کشور از پروژه های راهسازی جنوب استان
برنامه «ایران جان» فرصتی برای معرفی چهره واقعی سیستان و بلوچستان است
طوفانی با سرعت ۹۴ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید
زیرساخت‌های حمل و نقل شهر چابهار متناسب با ظرفیت‌های بندر شهید بهشتی در حال توسعه است
واگذاری ۳۳۲ قطعه زمین به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در شهر‌های جنوب استان