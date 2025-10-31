مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان اعلام کرد: وزش باد شدید با حداکثر سرعت ۹۴ کیلومتر بر ساعت شهرستان زابل را درنوردید و گردوخاک ناشی از آن موجب کاهش دید افقی به ۱۲۰۰ متر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محسن حیدری گفت: در شهرستان زهک نیز سرعت باد به ۴۷ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی تا حدود ۱۵۰۰ متر کاهش یافت.
محسن حیدری افزود: تا ظهر شنبه در شمال استان وزش بادشدید و گردوخاک انتظار میرود یکشنبه از سرعت وزش باد کاسته شده و مجددا از دوشنبه در این منطقه وزش باد نسبتا شدید تا شدید و گردوخاک پیش بینی میشود. طی این مدت در زاهدان و نواحی مرکزی و نوار شرقی استان وزش باد و افزایش غبار پدیده غالب میباشد.
همچنین روند کاهش دما از امروز در نیمه شمالی استان آغاز شده است.
مدیرکل هواشناسی ضمن هشدار نسبت به آثار زیانبار گردوخاک تأکید کرد: شهروندان بهویژه بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان از تردد غیرضروری خودداری کنند. همچنین رعایت نکات ایمنی در ترددهای جادهای، مراقبت از گلخانهها و محصولات کشاورزی و پرهیز از کار در ارتفاعات ضروری است.
"روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان"