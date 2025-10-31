۳۰ میلیون یورو برای واردات تجهیزات پزشکی و ویلچر موردنیاز ایثارگران اختصاص یافت

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از بنیاد شهید، سعید اوحدی در همایش «نفسهای خسته» با هدف تکریم و پاسداشت ایثار و استقامت جانبازان قطع نخاعی و خانوادههای آنان، حضرت زینب (س) را نمونهای بینظیر در تاریخ بشریت دانست و بر نقش پرستاری و صبوری همسران جانبازان به عنوان الگویی از این بانوی بزرگ تأکید کرد.
اوحدی اظهار کرد: حضرت زینب (س) الگویی است که هیچ نمونهای در آیینها، ادیان و مکاتب مختلف برای آن نمیتوان یافت. سجایای اخلاقی که در قرآن کریم برای زن و انسان کامل بیان شده، در وجود ایشان متجلی است.
وی افزود: پیامبر اکرم (ص) با انتخاب نام «زینب» - که به معنای زینت، عزت، بالندگی و شکوه پدر است - تأکید کردند که این بانوی بزرگوار زینتی برای بشریت خواهد بود. لقب «عقیله بنیهاشم» و «عقیله النبی» به معنای عقل کل خاندان پیامبر (ص) و تجلیدهنده ارزشهای نبوی است. ایشان «جبلالصبر» - کوه استواری - بودند که در نصف روز عاشورا، شهادت پنج برادر، هفت برادرزاده، دو فرزند و اصحاب را نظاره کردند.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به رفتار حضرت زینب (س) در کربلا افزود: تنها زمانی که ایشان از خیمه بیرون نیامدند، لحظه شهادت دو فرزندشان بود. وقتی پرسیدند چرا برای علیاکبر، برادران و حضرت عباس (ع) بیرون آمدید، اما برای فرزندانتان نه، فرمودند: خجالت میکشیدم در برابر اصحابی که شهید شدند، دو قربانی دادهام و مبادا چشم امام حسین (ع) به من بیفتد و احساس دیگری کند. این وفاری بینظیر است.
وی به صحنه اماننامه شمر برای حضرت عباس (ع) اشاره کرد و گفت: حضرت عباس (ع) ابتدا به خیمه حضرت زینب (س) رفتند و نگرانیشان را بیان کردند. لحظاتی بعد، آرامش یافتند و به امام حسین (ع) بازگشتند. این عظمت خواهر بود که برادر را آرام کرد. پس از عاشورا، حضرت زینب (س) قافلهسالار اسرا شد؛ در حالی که امام سجاد (ع) در تب میسوختند و امام محمدباقر (ع) در نوجوانی بودند.
اوحدی با توصیف شرایط کوفه تحت جنگ روانی عبیدالله بن زیاد ادامه داد: عبیدالله با ایجاد رعب و وحشت، کوفه را تغییر داد؛ به طوری که مسلم بن عقیل با بیش از ۲۰ هزار بیعت وارد شد، اما اصحاب شبانه فرار کردند. در دارالاماره کوفه، عبیدالله با تکبر رجزخوانی کرد، اما حضرت زینب (س) برخاستند و خطبهای خواندند که امام سجاد (ع) فرمودند: انگار حضرت علی (ع) دوباره سخن میگوید. ایشان فرمودند: «ما رأیتُ إلا جمیلاً» - هرچه دیدم جز زیبایی نبود.»
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خطبه شام را نیز برجسته کرد: در شام، خطبه حضرت زینب (س) چنان یزید را دستپاچه کرد که اجازه بازگشت اسرا به مدینه یا کوفه را داد. اگر زینب (س) نبود، کربلا در کربلا میماند و سرها بر نی میماند.
وی با اشاره به حکمت امام خمینی (ره) در نامگذاری روز میلاد حضرت زینب (س) به عنوان روز پرستار، گفت: این روز، الگویی برای همسران جانبازان است که پا به پای بیمار کربلا - امام سجاد (ع) - نشستند و قافلهسالار اسرا شدند. رسالت شما ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.
اوحدی به آیه ۲۱ سوره نساء استناد کرد: خداوند زن را آیهای برای مرد قرار داد تا در کنار او سکون و رحمت یابد. همسران جانبازان، تجلی این آیه هستند.
وی افزود: پیامبر (ص) فرمودند کسی که برای بیمار همت کند، گناهانش بخشوده میشود مانند لحظه تولد از مادر. این مقام سوم بخشش الهی است که به شما تعلق دارد.
اوحدی همچنین به مشکلات مراکز توانبخشی اشاره کرد و در خصوص ممنوعیت برونسپاری گفت: مراکز ایثار متعلق به جانبازان است و تا پایان سال، قراردادها رسمی میشود.
اوحدی با اشاره به بودجه ارزی افزود: ۳۰ میلیون یورو برای تجهیزات پزشکی و ویلچرها تخصیص یافته و تا پایان سال واردات انجام میشود.
وی ادامه داد: مدیران کل موظف به پاسخگویی ظرف ۲۰ روز برای قم و یک ماه برای سایر استانها هستند.
وی با یاد شهید جانباز میرزا عبدالله و فداکاری همسرش (که سرطان خون داشت، اما پنهان کرد)، گفت: این الگوها مانند شما همسران صبور هستند. افتخار ما خدمت به شماست.
همایش نفسهای خسته جمعی از مسوولان، خانوادههای معظم شهدا و ایقارگران در مجموعه ایثار دهکده نشاط برگزار شد.