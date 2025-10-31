باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

باز شدن پای اتاق عمل به مسابقه بزرگ «۱۰۰» + فیلم

مسابقه بزرگ ۱۰۰ به اوج جذابیت و حساسیت خود رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقه بزرگ ۱۰۰ به اوج جذابیت و حساسیت خود رسیده است و این بار یکی از شرکت کنندگان به خوبی توانست اطلاعات خود درباره اتاق عمل را به رخ رقیبانش بکشد.

مطالب مرتبط
باز شدن پای اتاق عمل به مسابقه بزرگ «۱۰۰» + فیلم
young journalists club

جنجال بر سر یک مسابقه فوتبال + فیلم

باز شدن پای اتاق عمل به مسابقه بزرگ «۱۰۰» + فیلم
young journalists club

کدو تنبل بیش از ۵۰۰ کیلوگرمی در لهستان! + فیلم

باز شدن پای اتاق عمل به مسابقه بزرگ «۱۰۰» + فیلم
young journalists club

حمایت هواداران گالاتاسرای ترکیه از غزه در مسابقه لیگ قهرمانان اروپا + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
باز شدن پای اتاق عمل به مسابقه بزرگ «۱۰۰» + فیلم
۱۵۱۴

باز شدن پای اتاق عمل به مسابقه بزرگ «۱۰۰» + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۴
بدون تعارف با پرستاران با شهامت در حملۀ رژیم صهیونیستی به تجریش + فیلم
۱۲۴۳

بدون تعارف با پرستاران با شهامت در حملۀ رژیم صهیونیستی به تجریش + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۴
مجروح شدن ده‌ها مسافر در پی بروز حادثه برای هواپیمای یک شرکت آمریکایی + فیلم
۷۴۷

مجروح شدن ده‌ها مسافر در پی بروز حادثه برای هواپیمای یک شرکت آمریکایی + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۴
نگاهی به تاریخچه هالووین + فیلم
۶۷۹

نگاهی به تاریخچه هالووین + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۴
شرایط فعلی اسرائیلی‌ها از زبان یک صهیونیست + فیلم
۵۵۹

شرایط فعلی اسرائیلی‌ها از زبان یک صهیونیست + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.