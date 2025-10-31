باشگاه خبرنگاران جوان - علی اکبر ولایتی مشاور رهبر انقلاب امروز جمعه (۹ آبان ماه) در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: هدف ترامپ از انکار ‎نقض آتش‌بس توسط رژیم کودک‌کش صهیونی در ‎غزه حفظ صلح نیست. بلکه به دنبال رفع موانع به‌اجرا درآمدن قرارداد‌های مالی اش با کشور‌های اسلامی و استفاده هرچه بیشتر از ثروت آنهاست.

وی در این پیام خاطرنشان کرد: نمایش ‎شرم الشیخ هم در همین راستا انجام شد.

در ادامه کارشکنی دوباره اسرائیل برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل در روز‌های گذشته به ارتش این رژیم دستور داد تا حملاتی «فوری و قدرتمند» را در نوار غزه آغاز کند. این دستور پس از آن‌که اسرائیل گروه حماس را به نقض توافق آتش‌بس میانجی‌گری‌شده توسط آمریکا و صحنه‌سازی کشف جسد یک گروگان متوفی متهم کرد، صادر شد.

سی ان ان به نقل از یک مقام آمریکایی گفت: ایالات متحده آمریکا از تصمیم اسرائیل برای حمله مطلع شده است.

سخنگوی سازمان ملل در ادامه واکنش به این نقض آتش بس از سوی اسرائیل گفت: ما موفق شده‌ایم کمک‌های بیشتری وارد غزه کنیم، سوخت بیشتری توزیع می‌کنیم، آب آشامیدنی و دارو‌های بیشتری وارد منطقه شده است. اما هنوز به میزان بسیار بیشتری نیاز داریم.

سخنگوی سازمان ملل اضافه کرد: از همان ابتدا گفته‌ایم که از هر فرصتی که فراهم شود، برای ارسال کمک‌های بشردوستانه بهره خواهیم برد.

دوجاریک ادامه داد: ما از هر دو طرف می‌خواهیم به تعهداتی که در چارچوب توافق آتش‌بس داده‌اند، پایبند باشند. حقوق انسان‌ها باید رعایت شود و حتی اجساد انسان‌ها نیز باید محترم شمرده شوند.

وی با بیان اینکه سازمان ملل، بخشی از سازوکار‌های نظارتی و میانجی‌ها نیست، گفت: میانجیگران باید تلاش کنند و ما می‌خواهیم آتش‌بس ادامه یابد تا بتوانیم به ارائه کمک‌های بشردوستانه ادامه دهیم.