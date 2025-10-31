مشاور رهبر معظم انقلاب هدف ترامپ از انکار ‎نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی را رفع موانع به‌اجرا درآمدن قرارداد‌های مالی‌اش با کشور‌های اسلامی عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی اکبر ولایتی مشاور رهبر انقلاب امروز جمعه (۹ آبان ماه) در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: هدف ترامپ از انکار ‎نقض آتش‌بس توسط رژیم کودک‌کش صهیونی در ‎غزه حفظ صلح نیست. بلکه به دنبال رفع موانع به‌اجرا درآمدن قرارداد‌های مالی اش با کشور‌های اسلامی و استفاده هرچه بیشتر از ثروت آنهاست.

وی در این پیام خاطرنشان کرد: نمایش ‎شرم الشیخ هم در همین راستا انجام شد.

در ادامه کارشکنی دوباره اسرائیل برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل در روز‌های گذشته به ارتش این رژیم دستور داد تا حملاتی «فوری و قدرتمند» را در نوار غزه آغاز کند. این دستور پس از آن‌که اسرائیل گروه حماس را به نقض توافق آتش‌بس میانجی‌گری‌شده توسط آمریکا و صحنه‌سازی کشف جسد یک گروگان متوفی متهم کرد، صادر شد.

سی ان ان به نقل از یک مقام آمریکایی گفت: ایالات متحده آمریکا از تصمیم اسرائیل برای حمله مطلع شده است.

سخنگوی سازمان ملل در ادامه واکنش به این نقض آتش بس از سوی اسرائیل گفت: ما موفق شده‌ایم کمک‌های بیشتری وارد غزه کنیم، سوخت بیشتری توزیع می‌کنیم، آب آشامیدنی و دارو‌های بیشتری وارد منطقه شده است. اما هنوز به میزان بسیار بیشتری نیاز داریم.

سخنگوی سازمان ملل اضافه کرد: از همان ابتدا گفته‌ایم که از هر فرصتی که فراهم شود، برای ارسال کمک‌های بشردوستانه بهره خواهیم برد.

دوجاریک ادامه داد: ما از هر دو طرف می‌خواهیم به تعهداتی که در چارچوب توافق آتش‌بس داده‌اند، پایبند باشند. حقوق انسان‌ها باید رعایت شود و حتی اجساد انسان‌ها نیز باید محترم شمرده شوند.

وی با بیان اینکه سازمان ملل، بخشی از سازوکار‌های نظارتی و میانجی‌ها نیست، گفت: میانجیگران باید تلاش کنند و ما می‌خواهیم آتش‌بس ادامه یابد تا بتوانیم به ارائه کمک‌های بشردوستانه ادامه دهیم.

برچسب ها: مشاور رهبر معظم انقلاب ، ترامپ
خبرهای مرتبط
جنگ افروزی در کارائیب و تعارض ترامپ + فیلم
پیام دریابان شمخانی به رهبر معظم انقلاب
سیلی خوردن ترامپ با هوش مصنوعی + فیلم
اشتباه ترامپ، نخست‌وزیر ژاپن را هم سرگردان‌ کرد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۳ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
واقعا نتانیاهو در غزه به بن بست رسیده بود اسراییل مکالمات غزه دردست داشت زمانی که فهمید اسیر اسراییلی در تونل کشته شده واگر ادامه بدهد همه اسیران کشته خواهند شوی شرمالشیخ را برنامه ریزی کردند تا اسرئیل از غزه نجات یابد ازطرفی اعتراظات مردمی درغرب به نقطه انفجار رسیده بود ترامپ از اعتراظات مردم آمریکا شوکه شده بود
۰
۰
پاسخ دادن
تخت روانچی: هر مذاکره‌ای که نتیجه‌اش از قبل مشخص شده باشد، بی‌معناست
مهاجرانی: دختران ایران ثابت کردند برای رسیدن به قله‌ها، هیچ مانعی وجود ندارد
در تماس تلفنی عراقچی با همتای مصری چه گذشت؟
دیپلمات ایرانی: نقش اسرائیل در تحولات جاری سودان باید جدی گرفته شود
ولایتی: هدف ترامپ از انکار ‎نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونی، مالی است
عراقچی بر حمایت ایران از تمامیت و حفظ یکپارچگی سرزمینی سودان تاکید کرد
گزارش تخت‌روانچی از سفر به مسقط/ عمان همسایه قابل اعتماد و شریک اساسی ایران است
دختران عشایر نماینده فرهنگ خانواده و تجلی روح پویای جامعه ایرانی هستند
دانشجویان در رقابت شبیه‌سازی شورای نگهبان با واقعیت‌های تصمیم‌سازی حقوقی آشنا می‌شوند
آخرین اخبار
عراقچی بر حمایت ایران از تمامیت و حفظ یکپارچگی سرزمینی سودان تاکید کرد
دختران عشایر نماینده فرهنگ خانواده و تجلی روح پویای جامعه ایرانی هستند
دیپلمات ایرانی: نقش اسرائیل در تحولات جاری سودان باید جدی گرفته شود
دانشجویان در رقابت شبیه‌سازی شورای نگهبان با واقعیت‌های تصمیم‌سازی حقوقی آشنا می‌شوند
در تماس تلفنی عراقچی با همتای مصری چه گذشت؟
تخت روانچی: هر مذاکره‌ای که نتیجه‌اش از قبل مشخص شده باشد، بی‌معناست
ولایتی: هدف ترامپ از انکار ‎نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونی، مالی است
مهاجرانی: دختران ایران ثابت کردند برای رسیدن به قله‌ها، هیچ مانعی وجود ندارد
گزارش تخت‌روانچی از سفر به مسقط/ عمان همسایه قابل اعتماد و شریک اساسی ایران است
پاسخ وزیر علوم به نماینده قم در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفت
توسعه روابط پارلمانی تهران - مسکو در دستور کار هیات اعزامی ایران به روسیه
۹ آذر به عنوان روز ملی جزایر سه‌گانه در تقویم رسمی کشور ثبت شد
فرصت بازخوانی مقاومت ملت ایران در برابر استکبار جهانی در ۱۳ آبان/ پرونده بانک آینده درس عبرتی برای همه نهادهای اقتصادی و نظارتی است
عارف: برنامه هشتم باید بر مبنای تفکر علمی فرهنگستان‌ها تدوین شود
صداوسیما همچنان برای رژیم صهیونیستی یک هدف است/ رسانه ملی باید ضرایب امنیتی را بالا ببرد
مجلس با حذف واگذاری زمین به مردم توسط دولت مخالف است/ اجاره‌های بالا مردم را اذیت می‌کند