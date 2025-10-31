معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه هر مذاکره‌ای که نتایج آن از قبل مشخص شده باشد، معنایی ندارد، تاکید کرد که آمریکا آمادگی برای مذاکرات بر اساس اصل برابری نشان نمی‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید تخت روانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که دولت آمریکا آمادگی برای مذاکره بر اساس اصل برابری نشان نمی‌دهد که این مساله ایران را وادار می‌کند که هیچ توجیهی را برای ادامه مذاکرات در سایه شرایط کنونی نبیند.

وی در کنفرانسی خبری با بیان اینکه هرگونه روند مذاکره باید به نتایج دارای توازن برای دو طرف بیانجامد، تصریح کرد، مذاکراتی که نتایج آن از قبل مشخص شده باشد، معنایی ندارد.

تخت روانچی خاطرنشان کرد، متاسفانه زمانی که اسرائیل جنگ خود را علیه ایران به راه انداخت، ایران در میانه مذاکرات بود و این خیانت آشکاری علیه روند مذاکره بود.

وی اظهار کرد که پرونده هسته‌ای جزو مسائلی بود که درخصوص آنها با طرف عمانی گفت‌و‌گو شد و ایران موضع صریح خود را در این خصوص بیان کرده است.

معاون سیاسی وزیر خارجه ایران عنوان داشت: ما بر لزوم این امر تاکید کردیم که باید مذاکره سازنده باشد و نتایج آن از قبل تعیین نشده باشد؛ بلکه نتایج در گرو روند مذاکرات و روحیه همکاری میان طرف‌ها باشد.

برچسب ها: معاون سیاسی وزیر خارجه ، مذاکرات
