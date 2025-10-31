باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - حازم قاسم، سخنگوی حماس، اظهارات اخیر فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان را به دلیل «توجیه جنگ دو ساله» در غزه محکوم کرد.

طبق بیانیه‌ای که در تلگرام منتشر شده، این اظهارات «میزان حمایت سیاسی و نظامی آلمان از این جنگ را تأیید می‌کند».

قاسم از مرتس خواست تا «از تلاش برای توجیه نسل‌کشی دست بردارد» و «در محکوم کردن جنایات اسرائیل به جامعه جهانی بپیوندد».

مرتس اخیراً گفته است که دولت او از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در کنار (رژیم) اسرائیل ایستاده و معتقد است که این رژیم از حق دفاع از خود استفاده می‌کند. او در ادامه اظهارات خود که در جریان دیدار با «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در آنکارا مطرح شد، بدون هیچ اشاره‌ای به شدت جنایات اسرائیل که از سوی تمامی سازمان‌های بین‌المللی محکوم شده، گفت: «اسرائیل از حق مشروع خود برای دفاع استفاده کرده است. اگر حماس اسرا را زودتر آزاد می‌کرد و سلاح‌های خود را زمین می‌گذاشت، این جنگ فوراً پایان می‌یافت.»

در همین کنفرانس خبری، اردوغان با این دیدگاه مخالفت کرد و گفت: «متأسفانه نمی‌توانم با شما موافق باشم. حماس نه سلاح هسته‌ای دارد و نه بمب، اما اسرائیل همه اینها را دارد و با وجود آتش‌بس، باز هم غزه را بمباران کرده است.»

منبع: الجزیره