باشگاه خبرنگاران جوان - تیمهای ذوبآهن اصفهان و ملوان بندرانزلی امروز (جمعه) در چارچوب هفته نهم لیگ برتر باشگاههای ایران به مصاف یکدیگر رفتند.
ذوبآهن پس از شکست هفته گذشته مقابل پرسپولیس در خانه به دنبال جبران بود تا ناکامی گذشته را جبران کند.
ملوان که در هفته گذشته استقلال خوزستان را شکست داده بود، با انگیزه فراوان راهی اصفهان شد تا دیداری موفق را به پایان برساند.
دو تیم در این مسابقه با احتیاط بازی کردند و در نهایت بدون عبور توپ از خط دروازهها، دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید و هر دو تیم یک امتیاز کسب کردند.
ترکیب ذوبآهن برابر ملوان
پارسا جعفری، شایان مصلح، عرفان قهرمانی، نادر محمدی، امیرحسین رنگرز، پدرام قاضی پور، جلال الدین علی محمدی، احسان پهلوان، حسن شوشتری، محمد جواد محمدی و امید لطیفی
ترکیب ملوان برابر ذوبآهن
فرزاد طیبیپور، امیررضا افسرده، دانیال ایری، سعید کریمی، جعفر سلمانی، محمد پاپی، عباس حبیبی، فرهان جعفری، حسین صادقی، محمد علینژاد و علیرضا رمضانی