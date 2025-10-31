استقلال تهران هم اکنون در صدر جدول لیگ برتر قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - استقلال تهران روی دور بُرد افتاده و هم اکنون پس از پیروزی مقابل آلومینیوم در رقابت‌های لیگ برتر به صدر جدول بازگشت.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: استقلال تهران ، لیگ برتر و لیگ دسته یک ، حواشی فوتبال
خبرهای مرتبط
تیم فوتبال هفت نفره مسافر رقابت‌های آسیا و اقیانوسیه شد
استقلال ۳ - ۱ آلومینیوم اراک/ آبی پوشان پایتخت برنده دوئل صدرنشین‌ها
تیم ملی فوتسال عازم عربستان شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سومین برد متوالی سپاهان؛ زردپوشان اصفهانی در یک قدمی استقلال
تیم ملی فوتسال عازم عربستان شد
دروازه‌بان استقلال یک ماه دور از میادین
حسینی: پنالتی را به استقلال هدیه دادیم/ موافق برگزاری داربی در اراک نیستم
پیروزی چادرملو مقابل مس رفسنجان در بازی پرگل
تیم فوتبال هفت نفره مسافر رقابت‌های آسیا و اقیانوسیه شد
تاجرنیا: اخراج نکردن ساپینتو تصمیم درستی بود/ استقلال انگیزه قهرمانی دارد
تقسیم امتیاز در خرم‌آباد؛ زور خیبر و گل‌گهر به هم نرسید
تقسیم امتیازات در اصفهان؛ جدال ملوان و ذوب آهن برنده نداشت
فرار یحیی و فولاد از شکست در دربی خوزستان در ثانیه‌های پایانی
آخرین اخبار
دروازه‌بان استقلال یک ماه دور از میادین
گزارشی از افتتاحیه چهارمین دوره رویداد قهرمان شهر + فیلم
نهمی تیم ملی هندبال پسران ایران در قهرمانی جهان
تاجرنیا: اخراج نکردن ساپینتو تصمیم درستی بود/ استقلال انگیزه قهرمانی دارد
سومین برد متوالی سپاهان؛ زردپوشان اصفهانی در یک قدمی استقلال
فرار یحیی و فولاد از شکست در دربی خوزستان در ثانیه‌های پایانی
پیروزی چادرملو مقابل مس رفسنجان در بازی پرگل
تقسیم امتیاز در خرم‌آباد؛ زور خیبر و گل‌گهر به هم نرسید
آبی پوشان پایتخت روی دور برد + فیلم
حسینی: پنالتی را به استقلال هدیه دادیم/ موافق برگزاری داربی در اراک نیستم
تقسیم امتیازات در اصفهان؛ جدال ملوان و ذوب آهن برنده نداشت
تیم فوتبال هفت نفره مسافر رقابت‌های آسیا و اقیانوسیه شد
برگزاری مسابقات لیگ باشگا‌های ژیمناستیک برای همه کشور + عکس
تیم ملی فوتسال عازم عربستان شد
استقلال ۳ - ۱ آلومینیوم اراک/ آبی پوشان پایتخت برنده دوئل صدرنشین‌ها
وریا غفوری به دیدار استقلال و آلومینیوم نرسید
بیانیه کمیته ملی المپیک در پایان بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ «سفیران امید، امید آفریدند»
حرکت به سوی جوان‌گرایی در تیم ملی گلبال + فیلم
پیشنهاد نجومی به محمد صلاح
واکنش علی تاجرنیا به مدیرعاملی‌اش در باشگاه استقلال
اختراع جدید مدیران پرسپولیس برای قطع همکاری با وحید هاشمیان + فیلم
دنیامالی: بازی‌های آسیایی جوانان باعث ظهور توانمندی‌های جدید ورزش شد
امضای تفاهمنامه همکاری بین کمیته ملی المپیک ایران و بحرین
اخراج پورعلی گنجی صحیح بود/ وحید کاظمی زیاد با بازیکنان حرف می‌زند
مساوی برابر پرسپولیس برای ما مثل باخت است/ داوری در یک سال اخیر علیه تراکتور سوت می‌زند