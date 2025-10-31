استقلال تهران هم اکنون در صدر جدول لیگ برتر قرار دارد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0648\u06cc \u062f\u0648\u0631 \u0628\u064f\u0631\u062f \u0627\u0641\u062a\u0627\u062f\u0647 \u0648 \u0647\u0645 \u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u0622\u0644\u0648\u0645\u06cc\u0646\u06cc\u0648\u0645 \u062f\u0631 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0644\u06cc\u06af \u0628\u0631\u062a\u0631 \u0628\u0647 \u0635\u062f\u0631 \u062c\u062f\u0648\u0644 \u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a.\n