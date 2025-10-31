سرمربی آلومینیوم پس از شکست برابر استقلال در نشست خبری حاضر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در چارچوب رقابت‌های هفته نهم لیگ برتر از ساعت ۱۶:۳۰ امروز (جمعه، ۹ آبان) به مصاف آلومینیوم اراک رفت که این دیدار با نتیجه ۳ بر یک به اتمام رسید.

مجتبی حسینی، سرمربی آلومینیوم در نشست خبری پس از بازی گفت: نتیجه خوبی نبود، اما فوتبال خوبی بازی کردیم ولی گل‌های بدی خوردیم. در دقایقی که فوتبال خوبی بازی می‌کردیم بازیکن جوان ما یک پنالتی به استقلال هدیه داد که بی تجربگی کرد. در نیمه دوم بازی را خیلی خوب شروع کردیم ولی متاسفانه کوتاه‌ترین بازیکن استقلال با سر به ما گل زد. در مجموع از فوتبالی که بازی کردیم راضی هستم. اخراج بازیکنمان را دلیلش را نفهمیدیم. وقتی VAR اخراج نکرد چرا کارت زرد دوم داده شد؟ مهاجم ما که اخراج شد بهترین بازیکن ما بود. تماشاگران ما از دیدن این بازی لذت بردند.

وی درباره درگیری با کادرفنی حریف بیان کرد: چالشی با نیمکت حریف نداشتیم.

به گزارش ایسنا، در این هنگام مدیر رسانه‌ای آلومینیوم گفت: یکی از کمک‌های ساپینتو فحش داد که نماینده هیات فوتبال شنید، اما ناظر این فحش را نشنید.

سرمربی آلومینیوم در ادامه افزود: بازی خوبی کردیم و فوتبال، پر چالش و درگیرانه است. این اخراج درست نبود و بازی را برای ما تمام کرد. بازیکن من قدش بلند است و نیازی به زدن ضربه با آرنج ندارد. فوتبال قوی‌ای بازی کردیم و حریف غافلگیر شده بود. پرس خوبی کردیم. تیم حریف مهره‌های خوبی دارد و ما هم خوب آنالیز کردیم، اما نباید آن پنالتی مفت را می‌دادیم. مبارک‌شان باشد. 

حسینی ادامه داد: وقتی جلوی چنین تیمی اشتباه می‌کنید بازی را واگذار می‌کنید. مساوی می‌شود می‌گویید چرا گل نداریم، اما چیزی که امروز دیدیم نشان دهنده کیفیت لیگ است. ثانیه آخر وقتی مدیریت نمی‌کنید و کوشکی با قد کوتاه خود سر می‌زند، این اتفاق رخ می‌دهد. استقلال بارش روی دو بازیکن گوش خود است. وقتی شما بازیکن از خارج می‌آورید همین است دیگر. قرار نیست همه بازیکنان خارجی ما بد باشند. این اتفاق در همه لیگ‌ها رخ می‌دهد. فوتبالیست‌های خوبی داریم، اما به آنها بها نمی‌دهیم.

سرمربی آلومینیوم درباره احتمال برگزاری داربی در اراک گفت: کار درستی نیست که داربی در اراک برگزار شود. چند بازی برگزار شده و چمن ما در سرما آسیب می‌بیند. این همه شهر داریم، نقش جهان و فولاد آرنا را داریم. جای دیگر بازی کنند. اگر بارندگی شود زمین ما آسیب می‌بیند. این کار صحیح نیست.

برچسب ها: هفته نهم لیگ برتر ، استقلال تهران ، آلومینیوم اراک
خبرهای مرتبط
تاجرنیا: اخراج نکردن ساپینتو تصمیم درستی بود/ استقلال انگیزه قهرمانی دارد
لیگ برتر فوتبال؛
واکنش سرپرست استقلال به انتخاب داور دیدار با آلومینیوم: انتظار قضاوت بی‌طرفانه داریم
وریا غفوری به دیدار استقلال و آلومینیوم نرسید
استقلال ۳ - ۱ آلومینیوم اراک/ آبی پوشان پایتخت برنده دوئل صدرنشین‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سومین برد متوالی سپاهان؛ زردپوشان اصفهانی در یک قدمی استقلال
تیم ملی فوتسال عازم عربستان شد
دروازه‌بان استقلال یک ماه دور از میادین
حسینی: پنالتی را به استقلال هدیه دادیم/ موافق برگزاری داربی در اراک نیستم
پیروزی چادرملو مقابل مس رفسنجان در بازی پرگل
تیم فوتبال هفت نفره مسافر رقابت‌های آسیا و اقیانوسیه شد
تاجرنیا: اخراج نکردن ساپینتو تصمیم درستی بود/ استقلال انگیزه قهرمانی دارد
تقسیم امتیاز در خرم‌آباد؛ زور خیبر و گل‌گهر به هم نرسید
تقسیم امتیازات در اصفهان؛ جدال ملوان و ذوب آهن برنده نداشت
فرار یحیی و فولاد از شکست در دربی خوزستان در ثانیه‌های پایانی
آخرین اخبار
دروازه‌بان استقلال یک ماه دور از میادین
گزارشی از افتتاحیه چهارمین دوره رویداد قهرمان شهر + فیلم
نهمی تیم ملی هندبال پسران ایران در قهرمانی جهان
تاجرنیا: اخراج نکردن ساپینتو تصمیم درستی بود/ استقلال انگیزه قهرمانی دارد
سومین برد متوالی سپاهان؛ زردپوشان اصفهانی در یک قدمی استقلال
فرار یحیی و فولاد از شکست در دربی خوزستان در ثانیه‌های پایانی
پیروزی چادرملو مقابل مس رفسنجان در بازی پرگل
تقسیم امتیاز در خرم‌آباد؛ زور خیبر و گل‌گهر به هم نرسید
آبی پوشان پایتخت روی دور برد + فیلم
حسینی: پنالتی را به استقلال هدیه دادیم/ موافق برگزاری داربی در اراک نیستم
تقسیم امتیازات در اصفهان؛ جدال ملوان و ذوب آهن برنده نداشت
تیم فوتبال هفت نفره مسافر رقابت‌های آسیا و اقیانوسیه شد
برگزاری مسابقات لیگ باشگا‌های ژیمناستیک برای همه کشور + عکس
تیم ملی فوتسال عازم عربستان شد
استقلال ۳ - ۱ آلومینیوم اراک/ آبی پوشان پایتخت برنده دوئل صدرنشین‌ها
وریا غفوری به دیدار استقلال و آلومینیوم نرسید
بیانیه کمیته ملی المپیک در پایان بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ «سفیران امید، امید آفریدند»
حرکت به سوی جوان‌گرایی در تیم ملی گلبال + فیلم
پیشنهاد نجومی به محمد صلاح
واکنش علی تاجرنیا به مدیرعاملی‌اش در باشگاه استقلال
اختراع جدید مدیران پرسپولیس برای قطع همکاری با وحید هاشمیان + فیلم
دنیامالی: بازی‌های آسیایی جوانان باعث ظهور توانمندی‌های جدید ورزش شد
امضای تفاهمنامه همکاری بین کمیته ملی المپیک ایران و بحرین
اخراج پورعلی گنجی صحیح بود/ وحید کاظمی زیاد با بازیکنان حرف می‌زند
مساوی برابر پرسپولیس برای ما مثل باخت است/ داوری در یک سال اخیر علیه تراکتور سوت می‌زند