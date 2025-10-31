سرمربی آلومینیوم پس از شکست برابر استقلال در نشست خبری حاضر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در چارچوب رقابت‌های هفته نهم لیگ برتر از ساعت ۱۶:۳۰ امروز (جمعه، ۹ آبان) به مصاف آلومینیوم اراک رفت که این دیدار با نتیجه ۳ بر یک به اتمام رسید.

مجتبی حسینی، سرمربی آلومینیوم در نشست خبری پس از بازی گفت: نتیجه خوبی نبود، اما فوتبال خوبی بازی کردیم ولی گل‌های بدی خوردیم. در دقایقی که فوتبال خوبی بازی می‌کردیم بازیکن جوان ما یک پنالتی به استقلال هدیه داد که بی تجربگی کرد. در نیمه دوم بازی را خیلی خوب شروع کردیم ولی متاسفانه کوتاه‌ترین بازیکن استقلال با سر به ما گل زد. در مجموع از فوتبالی که بازی کردیم راضی هستم. اخراج بازیکنمان را دلیلش را نفهمیدیم. وقتی VAR اخراج نکرد چرا کارت زرد دوم داده شد؟ مهاجم ما که اخراج شد بهترین بازیکن ما بود. تماشاگران ما از دیدن این بازی لذت بردند.

وی درباره درگیری با کادرفنی حریف بیان کرد: چالشی با نیمکت حریف نداشتیم.

به گزارش ایسنا، در این هنگام مدیر رسانه‌ای آلومینیوم گفت: یکی از کمک‌های ساپینتو فحش داد که نماینده هیات فوتبال شنید، اما ناظر این فحش را نشنید.

سرمربی آلومینیوم در ادامه افزود: بازی خوبی کردیم و فوتبال، پر چالش و درگیرانه است. این اخراج درست نبود و بازی را برای ما تمام کرد. بازیکن من قدش بلند است و نیازی به زدن ضربه با آرنج ندارد. فوتبال قوی‌ای بازی کردیم و حریف غافلگیر شده بود. پرس خوبی کردیم. تیم حریف مهره‌های خوبی دارد و ما هم خوب آنالیز کردیم، اما نباید آن پنالتی مفت را می‌دادیم. مبارک‌شان باشد.

حسینی ادامه داد: وقتی جلوی چنین تیمی اشتباه می‌کنید بازی را واگذار می‌کنید. مساوی می‌شود می‌گویید چرا گل نداریم، اما چیزی که امروز دیدیم نشان دهنده کیفیت لیگ است. ثانیه آخر وقتی مدیریت نمی‌کنید و کوشکی با قد کوتاه خود سر می‌زند، این اتفاق رخ می‌دهد. استقلال بارش روی دو بازیکن گوش خود است. وقتی شما بازیکن از خارج می‌آورید همین است دیگر. قرار نیست همه بازیکنان خارجی ما بد باشند. این اتفاق در همه لیگ‌ها رخ می‌دهد. فوتبالیست‌های خوبی داریم، اما به آنها بها نمی‌دهیم.

سرمربی آلومینیوم درباره احتمال برگزاری داربی در اراک گفت: کار درستی نیست که داربی در اراک برگزار شود. چند بازی برگزار شده و چمن ما در سرما آسیب می‌بیند. این همه شهر داریم، نقش جهان و فولاد آرنا را داریم. جای دیگر بازی کنند. اگر بارندگی شود زمین ما آسیب می‌بیند. این کار صحیح نیست.