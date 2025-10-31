باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که وزرای امور خارجه چند کشور روز دوشنبه با یکدیگر دیدار و در مورد آتش‌بس غزه و مراحل بعدی آن بحث خواهند کرد.

فیدان در یک کنفرانس خبری در آنکارا گفت که این جلسه شامل مقاماتی خواهد بود که در ماه سپتامبر در نیویورک با رئیس جمهور آمریکا دیدار کرده بودند.

او افزود که مذاکرات در مورد تشکیل یک گروه ویژه برای غزه و یک نیروی امنیتی ادامه دارد.

به گفته فیدان، ترکیه نگران این است که آیا آتش‌بس ادامه خواهد یافت یا خیر.

پیش از این، ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر گفت که غزه ممکن است به سمت وضعیت «نه جنگ، نه صلح» پیش برود، نتیجه‌ای که به گفته او دوحه خواهان آن نیست.

منبع: الجزیره