باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان شامگاه جمعه در توضیح برنامههای دولت در حوزه تأمین آب پایدار استان تهران در گفت و گویی اظهار کرد: برنامههای ما در زمینه تأمین منابع آبی در سه سطح کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت طراحی شده تا امنیت و پایداری منابع تأمین آب استان تهران تضمین شود و از فشار کمآبی در مناطق جنوبی و شرقی پایتخت کاسته شود.
وی با اشاره به نخستین محور این طرح افزود: در ۶ تا هفت ماه گذشته تمرکز جدی دولت، وزارت نیرو و دو استانداری تهران و البرز بر اجرای پروژه انتقال آب از طالقان بود که خوشبختانه سومین مرحله آن با موفقیت به پایان رسیده و اکنون سالانه بیش از ۱۶۰ میلیون متر مکعب آب از طریق این طرح به شبکه تأمین آب تهران اختصاص یافته است.
استاندار تهران درباره برنامه دوم دولت در شرق استان تهران گفت: پروژه انتقال آب از سد لار هماکنون در حال اجراست و با احداث تونل ۲۸ کیلومتری، این طرح تا سال آینده به مرحله افتتاح و بهرهبرداری خواهد رسید. بر اساس برنامهریزی انجام شده، سالانه حدود ۱۷۰ میلیون متر مکعب آب از منابع لار وارد شبکههای انتقال استان خواهد شد تا تلفات و هدررفت فعلی آب در تهران جبران شود.
وی با بیان اینکه پایداری منابع آب یکی از اولویتهای اصلی دولت در استانهای بزرگ کشور محسوب میشود، افزود: در کنار پروژههای انتقال آب، برنامههای جدی برای اصلاح شبکههای توزیع و مهار هدررفت آب در تهران در دستور کار قرار دارد تا منابع انتقالیافته بهطور کامل به مصرف شهری و صنعتی برسد.
معتمدیان در پایان تأکید کرد: توسعه تهران و شهرهای پیرامونی بدون تأمین پایدار منابع آب ممکن نیست. دولت با اجرای این پروژهها بهدنبال برقراری عدالت آبی و توازن توسعه بین شمال و جنوب استان تهران است تا همه شهروندان از حق طبیعی خود در بهرهمندی از منابع حیاتی برخوردار شوند.