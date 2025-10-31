باشگاه خبرنگاران جوان - تیمهای خیبر خرمآباد و گلگهر سیرجان از ساعت ۱۷، در چارچوب هفته نهم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور جام خلیج فارس در ورزشگاه تختی خرمآباد به مصاف هم رفتند.
بیژن حیدری با کمکهای عباس پورحیدری و امین قدیری قضاوت این مسابقه را بر عهده داشتند.
دو تیم در شرایطی روبروی هم قرار گرفتند که با توجه به شکست در بازی هفته گذشته، به دنبال بازگشت دوباره به جاده برد و جبران بودند.
خیبر با توجه به بازی در خانه بهتر آغاز کرد و در دقیقه ۱۰ اولین موقعیت خطرناک بازی ثبت شد. ضربه سر عارف قزل روی یک ارسال از جناح چپ با اختلاف ناچیزی از کنار دروازه گلگهر به بیرون رفت.
بازی در ادامه همچنان بیشتر در زمین گلگهر دنبال شد و در دقیقه ۲۶ محسن سفید چغایی در یک موقعیت تک به تک میتوانست خیبر را به گل برساند، اما دروازهبان گلگهر مانع شد.
در ۲۰ دقیقه پایانی نیمه اول توپ بیشتر در میانه زمین دنبال شد و کمتر موقعیتی روی دروازهها خلق شد تا نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد.
در نیمه دوم هم هر دو تیم برای خلق موقعیت و رسیدن به دروازهها تلاش کردند، اما مانند اواخر نیمه اول، بازی در بیشتر در میانه زمین دنبال شد. بازی محتاط دو تیم سبب شد تا در نیمه دوم کمتر موقعیتی روی دروازههای محمدرضا دیناروند و فرزین گروسیان به وجود بیاید. در ده دقیقه پایانی اگر چه گلگهر رو به جلوتر بازی کرد، اما دفاع فشرده بازیکنان خیبر سبب شد تا آنها نتوانند خطرناک ظاهر شوند.
در نهایت خیبر خرمآباد و گلگهر سیرجان با تساوی بدون گل به کارشان پایان دادند و امتیازات را تقسیم کردند. خیبر با این تساوی ۱۱ امتیازی شد و در رده دهم قرار گرفت. گلگهر هم ۱۳ امتیازی و در رده ششم جا گرفت.
ترکیب اولیه خیبر خرمآباد:
محمدرضا دیناروند، سید احسان حسینی، مسعود محبی، عرفان معصومی، صادق آلبوصبیح، اسماعیل بابایی، سبحان پسندیده، محسن سفیدچغایی، مهدی گودرزی، علی آزادمنش و عارف قزل
سرمربی: سید مهدی رحمتی
ترکیب اولیه گلگهر سیرجان:
فرزین گروسیان، مسیح زاهدی، آرمان اکوان، نمانیا توماسیوچ، مجید عیدی، امید حامدیفر، علیرضا علیزاده، اریک باگناما، نوید عاشوری، مهدی تیکدری و سیامک نعمتی
سرمربی: مهدی تارتار