باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه الجزیره گزارش داد که رژیم اسرائیل با دو حمله هوایی، جنوب لبنان را هدف قرار داده است.
در جریان حمله هوایی اول در شهرک کونین حداقل یک نفر به شهادت رسید. تاکنون هیچ تلفاتی از حمله هوایی دوم در نبطیه گزارش نشده است.
در هفتههای اخیر، رژیم اسرائیل حملات خود را تشدید کرده و در همین حال، حزبالله را به تجدید تسلیحات و بازسازی ظرفیتهای خود متهم میکند.
نیروهای رژیم اسرائیل پیش از این و در ادامه نقض سیستماتیک آتشبس با لبنان، بامداد پنجشنبه به شهرک بلیدا در جنوب لبنان یورش برده و یک کارمند شهرداری این شهرک را در داخل ساختمان شهرداری به شهادت رساندند. گزارشها حاکی است که نظامیان اسرائیلی در این عملیات که با نقض آشکار حاکمیت لبنان همراه بود، این شهروند لبنانی را در حالی که در خواب به سر میبرد، به صورت میدانی اعدام کردند. در پی این حمله، ارتش لبنان با ارسال نیروها و تجهیزات اضافی به منطقه، حالت آمادهباش اعلام کرد.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد سهشنبه این هفته اعلام کرد که کشته شدن ۱۱۱ غیرنظامی توسط نظامیان اسرائیلی از زمان آتشبس در لبنان را تأیید کرده است.
به عنوان بخشی از توافق آتشبس سال گذشته، قرار بود اشغالگران از جنوب لبنان عقبنشینی کنند. طبق این توافق، فقط ارتش لبنان و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل باید در جنوب کشور مستقر شوند.
منبع: الجزیره