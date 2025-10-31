تیم چادرملو اردکان موفق شد مس رفسنجان را در هفته نهم لیگ برتر مغلوب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه هفته نهم لیگ برتر فوتبال، از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه امروز (جمعه) مس رفسنجان از چادرملو اردکان میزبانی کرد.

گل نخست این بازی را مهدی شریفی روی پاس میلاد فخرالدینی وارد دروازه چادرملو کرد. در ادامه و در دقیقه ۴۴ رنی سیمیسترا بازی را به تساوی کشاند

نیمه نخست با نتیجه یک - یک به پایان رسید. در نیمه دوم و در دقیقه ۵۶ هادی حیبی‌نژاد دومین گل چادرملو را وارد دروازه میزبان کرد.

این پایان کار نبود و سامان نریمان جهان در دقیقه ۸۲ گل تساوی مس رفسنجان را به ثمر رساند. گلی که از روی ضربه ایستگاهی به ثمر رسید. هر چند بازیکنان چادرملو اعتقاد داشتند توپ از خط دروازه عبور نکرده است.

در حالی که به نظر می‌رسید بازی با تساوی دو تیم به پایان برسد، اما در دقیقه ۸۹ محمدرضا خسروی زننده گل سوم چادرملو بود.

در نهایت این بازی با نتیجه ۳ بر ۲ به سود چادرملو به پایان رسید. با این نتیجه چادرملو ۱۴ امتیازی شد و به رده دوم جدول صعود کرد. مس رفسنجان هم با ۶ امتیاز در رده پانزدهم جدول باقی ماند.