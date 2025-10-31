تیم چادرملو اردکان موفق شد مس رفسنجان را در هفته نهم لیگ برتر مغلوب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه هفته نهم لیگ برتر فوتبال، از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه امروز (جمعه) مس رفسنجان از چادرملو اردکان میزبانی کرد.

گل نخست این بازی را مهدی شریفی روی پاس میلاد فخرالدینی وارد دروازه چادرملو کرد. در ادامه و در دقیقه ۴۴ رنی سیمیسترا بازی را به تساوی کشاند

نیمه نخست با نتیجه یک - یک به پایان رسید. در نیمه دوم و در دقیقه ۵۶ هادی حیبی‌نژاد دومین گل چادرملو را وارد دروازه میزبان کرد.

این پایان کار نبود و سامان نریمان جهان در دقیقه ۸۲ گل تساوی مس رفسنجان را به ثمر رساند. گلی که از روی ضربه ایستگاهی به ثمر رسید. هر چند بازیکنان چادرملو اعتقاد داشتند توپ از خط دروازه عبور نکرده است.

در حالی که به نظر می‌رسید بازی با تساوی دو تیم به پایان برسد، اما در دقیقه ۸۹ محمدرضا خسروی زننده گل سوم چادرملو بود.

در نهایت این بازی با نتیجه ۳ بر ۲ به سود چادرملو به پایان رسید. با این نتیجه چادرملو ۱۴ امتیازی شد و به رده دوم جدول صعود کرد. مس رفسنجان هم با ۶ امتیاز در رده پانزدهم جدول باقی ماند.

برچسب ها: چادرملو ، مس رفسنجان ، هفته نهم لیگ برتر فوتبال ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
لیگ برتر فوتبال؛
سومین برد متوالی سپاهان؛ زردپوشان اصفهانی در یک قدمی استقلال
فرار یحیی و فولاد از شکست در دربی خوزستان در ثانیه‌های پایانی
لیگ برتر فوتبال؛
تقسیم امتیاز در خرم‌آباد؛ زور خیبر و گل‌گهر به هم نرسید
تقسیم امتیازات در اصفهان؛ جدال ملوان و ذوب آهن برنده نداشت
استقلال ۳ - ۱ آلومینیوم اراک/ آبی پوشان پایتخت برنده دوئل صدرنشین‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سومین برد متوالی سپاهان؛ زردپوشان اصفهانی در یک قدمی استقلال
تیم ملی فوتسال عازم عربستان شد
دروازه‌بان استقلال یک ماه دور از میادین
حسینی: پنالتی را به استقلال هدیه دادیم/ موافق برگزاری داربی در اراک نیستم
پیروزی چادرملو مقابل مس رفسنجان در بازی پرگل
تیم فوتبال هفت نفره مسافر رقابت‌های آسیا و اقیانوسیه شد
تاجرنیا: اخراج نکردن ساپینتو تصمیم درستی بود/ استقلال انگیزه قهرمانی دارد
تقسیم امتیاز در خرم‌آباد؛ زور خیبر و گل‌گهر به هم نرسید
تقسیم امتیازات در اصفهان؛ جدال ملوان و ذوب آهن برنده نداشت
فرار یحیی و فولاد از شکست در دربی خوزستان در ثانیه‌های پایانی
آخرین اخبار
دروازه‌بان استقلال یک ماه دور از میادین
گزارشی از افتتاحیه چهارمین دوره رویداد قهرمان شهر + فیلم
نهمی تیم ملی هندبال پسران ایران در قهرمانی جهان
تاجرنیا: اخراج نکردن ساپینتو تصمیم درستی بود/ استقلال انگیزه قهرمانی دارد
سومین برد متوالی سپاهان؛ زردپوشان اصفهانی در یک قدمی استقلال
فرار یحیی و فولاد از شکست در دربی خوزستان در ثانیه‌های پایانی
پیروزی چادرملو مقابل مس رفسنجان در بازی پرگل
تقسیم امتیاز در خرم‌آباد؛ زور خیبر و گل‌گهر به هم نرسید
آبی پوشان پایتخت روی دور برد + فیلم
حسینی: پنالتی را به استقلال هدیه دادیم/ موافق برگزاری داربی در اراک نیستم
تقسیم امتیازات در اصفهان؛ جدال ملوان و ذوب آهن برنده نداشت
تیم فوتبال هفت نفره مسافر رقابت‌های آسیا و اقیانوسیه شد
برگزاری مسابقات لیگ باشگا‌های ژیمناستیک برای همه کشور + عکس
تیم ملی فوتسال عازم عربستان شد
استقلال ۳ - ۱ آلومینیوم اراک/ آبی پوشان پایتخت برنده دوئل صدرنشین‌ها
وریا غفوری به دیدار استقلال و آلومینیوم نرسید
بیانیه کمیته ملی المپیک در پایان بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ «سفیران امید، امید آفریدند»
حرکت به سوی جوان‌گرایی در تیم ملی گلبال + فیلم
پیشنهاد نجومی به محمد صلاح
واکنش علی تاجرنیا به مدیرعاملی‌اش در باشگاه استقلال
اختراع جدید مدیران پرسپولیس برای قطع همکاری با وحید هاشمیان + فیلم
دنیامالی: بازی‌های آسیایی جوانان باعث ظهور توانمندی‌های جدید ورزش شد
امضای تفاهمنامه همکاری بین کمیته ملی المپیک ایران و بحرین
اخراج پورعلی گنجی صحیح بود/ وحید کاظمی زیاد با بازیکنان حرف می‌زند
مساوی برابر پرسپولیس برای ما مثل باخت است/ داوری در یک سال اخیر علیه تراکتور سوت می‌زند