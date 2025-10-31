بازدید معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ‌و نقل کشور از پروژه های راهسازی جنوب استان

باشگاه خبرنگاران جوان _ حمزه امیریان در جریان این بازدید گفت: در پنج سال گذشته راهسازی در جنوب استان سیستان و بلوچستان با جهشی بی‌سابقه مواجه بوده است؛ به‌گونه‌ای که هم اکنون ۵۲۵ کیلومتر باند دوم و راه اصلی در حال احداث است.

وی افزود: پروژه‌های راهسازی در جنوب استان در قالب سه کریدور اصلی شامل کریدور شمال–جنوب استان، کریدور نوار ساحلی و کریدور شرق-غرب در حال اجرا است و در حال حاضر بیش از ۲۰ کارگاه راهسازی فعال در این مناطق مشغول فعالیت هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب استان (ایرانشهر) در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه زمان بندی شده تا پایان سال ۱۴۰۶ بیش از ۲۵۰ کیلومتر راه جدید افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید تا شهروندان گرامی جنوب استان از مسیر‌های ایمن تری برخوردار شوند.

منبع راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان