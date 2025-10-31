شرکت ۱X از ربات انسان‌نمای NEO برای کمک در کار‌های خانه رونمایی کرد؛ اما اپراتور انسانی از راه دور برای آموزش، محیط خانه کاربران را می‌بیند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت رباتیک 1X از ربات انسان‌نمای NEO رونمایی کرد که برای کمک به کارهای خانه با قیمت ۲۰,۰۰۰ دلار یا اشتراک ماهیانه ۴۹۹ دلار عرضه می‌شود؛ با این حال، مدیرعامل این شرکت هشدار داده است که خریداران باید بپذیرند یک اپراتور انسانی برای آموزش و جمع‌آوری داده‌ها، از راه دور ربات را کنترل کرده و از طریق دوربین آن داخل خانه آن‌ها را ببیند.

شرکت ۱X در کالیفرنیا که در زمینه هوش مصنوعی و رباتیک فعالیت می‌کند، اکنون پیش‌سفارش‌های ربات انسان‌نمای خود به نام NEO را می‌پذیرد. این ربات برای خودکارسازی کارهای روزمره و ارائه کمک شخصی طراحی شده است. کاربران می‌توانند NEO را با فشردن یک دکمه یا یک دستور صوتی کنترل کنند تا وظایف خانه را انجام دهد. زمانی که این ربات سال آینده برای مشتریان ارسال شود، توانایی انجام خودکار وظایف پایه مانند باز کردن درها، آوردن اشیا و خاموش و روشن کردن چراغ‌ها را خواهد داشت. با این حال، اگر خریداران اولیه بخواهند NEO کارهای خاص‌تر یا پیچیده‌تری را انجام دهد، باید با این کنار بیایند که یک اپراتور انسانی از راه دور، ربات را کنترل کرده و از طریق دوربین آن داخل خانه آن‌ها را ببیند.

برنت بورنیچ، مدیرعامل ۱X، در مصاحبه‌ای با جوآنا استرن از وال استریت ژورنال توضیح داد که شبکه عصبی هوش مصنوعی این ماشین هنوز نیاز دارد از تجربیات بیشتری در دنیای واقعی درس بگیرد. بورنیچ گفت هر کسی که NEO را برای تحویل در سال آینده خریداری می‌کند، باید بپذیرد که یک اپراتور انسانی از طریق دوربین ربات، داخل خانه آن‌ها را خواهد دید. این امر برای آموزش ماشین‌ها و جمع‌آوری داده‌های آموزشی ضروری است تا در نهایت بتوانند وظایف را به‌صورت کاملاً خودران انجام دهند. او می‌گوید اگر داده‌های شما را نداشته باشند، نمی‌توانند محصول را بهتر کنند.

غریبه‌ای در خانه: «NEO» وظایف خانه را از طریق جاسوسی انسانی یاد می‌گیرد!

حریم خصوصی و امنیت

بورنیچ اعتراف کرد که بخش زیادی از کار در ابتدا توسط اپراتورهای از راه دور انجام خواهد شد. مالکان به یک برنامه کاربردی دسترسی خواهند داشت که در آن می‌توانند زمان در اختیار گرفتن کنترل NEO توسط اپراتور از راه دور و همچنین وظیفه مشخصی را که می‌خواهند ماشین انجام دهد، تعیین کنند. او گفت که شرکت ۱X کنترل را در دستان مالک قرار می‌دهد تا حد امکان به حریم خصوصی افراد احترام گذاشته شود. این شرکت می‌تواند افراد را تار کند تا اپراتور از راه دور آن‌ها را نبیند، و مالکان می‌توانند مناطق ممنوعه‌ای را در خانه‌های خود تعیین کنند که اپراتور اجازه ورود به آن‌ها را نداشته باشد. همچنین، اپراتورهای از راه دور بدون تأیید مالک نمی‌توانند کنترل NEO را به دست بگیرند. البته، همیشه پتانسیل نقض‌های امنیتی وجود دارد که باید به آن‌ها فکر کرد؛ اما بورنیچ اطمینان داد که NEO دارای چندین لایه امنیتی برای جلوگیری از آسیب رساندن به افراد است.

NEO شرکت ۱X در رنگ‌های قهوه‌ای روشن (tan)، خاکستری و قهوه‌ای تیره موجود است. این ربات اکنون برای پیش‌سفارش از طریق وب‌سایت شرکت با پیش‌پرداخت  ۲۰۰ دلاری در دسترس است. کسانی که به دنبال دسترسی زودهنگام هستند، می‌توانند آن را به قیمت ۲۰,۰۰۰ دلار تهیه کنند، اما این ربات به‌صورت یک سرویس اشتراکی ماهیانه ۴۹۹ دلاری نیز در دسترس خواهد بود.

منبع: خبرآنلاین

برچسب ها: هوش مصنوعی ، ربات انسان نما ، ربات خانگی
