باشگاه خبرنگاران جوان _ شهردار چرام اظهار داشت: این آتش سوزی ساعت ۱۷:۳۰ عصر این حادثه گزارش شد.

حمزه بازی با اشاره به اینکه بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد شعله‌های این آتش توسط یک کودک روشن شد افزود: بلافاصله پس از گزارش این حادثه اقدام‌های لازم برای مهار آتش صورت گرفت و خوشبختانه از گسترش حریق جلوگیری شد.

وی افزود: اگر چه این آتش‌سوزی وسعت زیادی نداشت، اما نگرانی‌هایی را برای خسارت به این باغ باشکوه در پی داشته است.

ضرورت جبران خسارت و پیگیری مسوولانه

شهردار چرام با اشاره به اینکه نگهداری باغ‌چشمه بلقیس هم اکنون بر عهده بخش خصوصی است، بر لزوم رسیدگی و جبران خسارت‌ها تاکید کرد.

وی عنوان کرد: از آنجایی که این باغ از سرمایه‌های شهرستان چرام به شمار می‌رود پیگیری جدی برای بررسی علل حادثه و تصمیم‌گیری در باره جبران خسارت ها، در دستور کار قرار خواهد گرفت.

تاریخچه باغ چشمه بلقیس

باغ چشم بلقیس چرام که به گفته اهل منطقه توسط بانوی به نام بلقیس حوالی اواخر دوره ساسانی و اوایل دوره اسلامی احداث شد و در سال ۱۳۲۷ مردم محلی در اطراف آن به احداث چند باغ کوچک دست زدند، در سال ۱۳۳۸ شخصی به نام اسکندر خان چرامی باغ چشم بلقیس چرام را خریداری و به گسترش آن اقدام کرد.

در قسمت شرقی باغ صخره‌ای بزرگ به ارتفاع ۲۰ متر وجود دارد که محل آبشار باغ است که این آبشار در نوسازی سال ۱۳۹۳ به صورت مصنوعی ایجاد شده و در مرکز باغ دایره‌ای به شعاع ۱۰ متر و عمق ۱/۵ متر وجود دارد که دارای ۲ ورودی و یک خروجی می‌باشد، در مرکز این حوض بزرگ جزیره دایره‌ای کوچکی وجود دارد که در آن چندین درخت کاشته شده است.

منبع ایرنا