باشگاه خبرنگاران جوان - هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، با انتشار پوستر برگزاری چهارمین دوره رقابت علمی شبیه سازی شورای نگهبان در شبکه ایکس، نوشت:
«رقابت شبیهسازی شورای نگهبان، عرصهای برای تجربه عینی فرایند بررسی مصوبات مجلس از منظر انطباق با قانون اساسی است.
دانشجویان در این رویداد، نقش اعضای شورا را ایفا میکنند و با واقعیتهای تصمیمسازی حقوقی آشنا میشوند.»
چهارمین دوره رقابت علمی شبیه سازی شورای نگهبان از اول آذر ماه آغاز و تا بهمن ماه ادامه دارد. بازه ثبت نام دانشجویان برای شرکت در این رقابت از ابتدا تا ۲۰ آبان ماه در نظر گرفته شده است.
علی فتاحی، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان در گفتوگو با ایسنا، هدف از برگزاری این رویداد را آشنایی مخاطبان با قانون اساسی و جایگاه شورای نگهبان دانست.