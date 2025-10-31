باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محبی اظهار داشت: تردد کلیه وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران – شمال (مسیر جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع است.
وی افزود: ترافیک در محور چالوس (شمال به جنوب) در محدودههای مرزنآباد تا مکارود، ولیآباد و حدفاصل کندر تا بیلقان سنگین گزارش شده است. همچنین در محور هراز نیز ترافیک در مسیر رفتوبرگشت محدوده سهراهی چلاو و در مسیر شمال به جنوب حدفاصل شاهاندشت تا آباسک و محدوده مبارکآباد سنگین است.
به گفته جانشین پلیس راه، در محور فیروزکوه (شمال به جنوب) نیز از دماوند تا گیلاوند با ترافیک سنگین مواجه هستیم، هرچند تردد در مسیر جنوب به شمال این محور روان گزارش شده است.
سرهنگ محبی ادامه داد: ترافیک در آزادراه رشت – قزوین حدفاصل سهراهی سنگر تا سراوان و محدوده ورودی رودبار، همچنین در آزادراه پردیس – تهران بین تونل شماره ۴ تا تونل شماره ۲ سنگین گزارش شده است.
وی تصریح کرد: محور قدیم بومهن – تهران (محدوده جاجرود)، آزادراه قزوین – کرج – تهران در محدودههای پل کردان، گلشهر تا پل حصارک، و مهرویلا تا پل کلاک، و نیز آزادراه تهران – کرج از پارک جهاننما تا پل کلاک با حجم سنگین و نیمهسنگین تردد مواجهاند.
همچنین در آزادراه قم – تهران حدفاصل نعمتآباد تا انتهای حوزه آزادراه، آزادراه ساوه – تهران در محدوده رضیآباد، محور شهریار – تهران در برخی مقاطع، و بزرگراه تهران – ورامین در محدوده قلعهنو ترافیک سنگین گزارش شده است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا خاطرنشان کرد: محورهای شمالی کشور در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند، اما پدیده مهگرفتگی در برخی محورهای استانهای خراسان رضوی و گلستان مشاهده میشود.
سرهنگ محبی در پایان از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از شتاب و سبقت غیرمجاز پرهیز کرده و پیش از سفر، از وضعیت لحظهای راهها از طریق سامانههای رسمی پلیس راهور اطلاع حاصل کنند.