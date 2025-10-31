باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اریک ترامپ، پسر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که با توجه به اعتماد به نفسش در درک احساسات آمریکایی‌ها، احتمال نامزدی برای ریاست جمهوری آمریکا در آینده را رد نمی‌کند.

این در پاسخ به سوالی در مورد احتمال نامزدی او برای ریاست جمهوری، در جریان مشارکتش در پادکستی با روزنامه‌نگار نریا کراوس مطرح شد، جایی که او گفت: «من نمی‌گویم که نمی‌توانم در سیاست دخالت کنم. فکر می‌کنم می‌توانم. من احساسات مردم این کشور را درک می‌کنم.»

پسر رئیس جمهور آمریکا با اشاره به اینکه تجربه فعالیت سیاسی دارد، با تأکید بر اینکه در طول سفر سیاسی پدرش همواره در کنار او بوده است، گفت: من در هر لحظه از این سفر آمریکا آنجا بودم.

در همین زمینه، اریک ترامپ توضیح داد که در حال حاضر تمام امور خانواده ترامپ را در خارج از واشنگتن اداره می‌کند. شایان ذکر است که مجله فوربس سپتامبر گذشته بر اساس تحلیل اسناد ارائه شده به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا گزارش داد که اریک ترامپ پس از افزایش ارزش سبد سهامش در شرکت استخراج ارز‌های رمزنگاری شده «امریکن بیت کوین» میلیاردر شده است.

منبع: آر تی