معاون عمرانی استاندار قم با اشاره به فعال بودن ساخت و ساز ۹۳ هزار واحد مسکن در قم در قالب طرح نهضت ملی مسکن گفت: هشت هزار واحد مسکن ملی در استان تا پایان سال۱۴۰۴ آماده تحویل می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ  خسرو سامری با اشاره به جلسه اخیر مهندس بهنام‌جو استاندار قم با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، از توافق با وزارت راه و شهرسازی برای تقویت زیرساخت‌های طرح‌های نهضت ملی مسکن استان خبر داد و گفت: زیرساخت‌های اساسی و روساخت‌های خدماتی در اولویت تکمیل قرار دارند.

وی افزود: در جلسه اخیر که با حضور معاونان وزارت راه و شهرسازی بود، مقرر شد که وزارتخانه ورود بیشتری در تأمین زیرساخت‌های مسکن ملی قم داشته باشد تا روند آماده‌سازی و تحویل واحد‌ها تسریع شود.

معاون عمرانی استاندار قم افزود: زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز، آسفالت و جدول‌گذاری از جمله مواردی است که اعتبارات ویژه برای آنها در نظر گرفته می‌شود، و در کنار آن روساخت‌هایی نظیر مدرسه، مسجد، کلانتری، پارک و آتش‌نشانی نیز پیش‌بینی شده است.

سامری گفت: در مجموع از میان ۹۳ هزار واحد مسکونی در حال ساخت، پیش‌بینی می‌شود ۸ هزار واحد تا پایان سال ۱۴۰۴ تکمیل و در صورت تسویه حساب متقاضی با سازنده، تقسیم وام ۶۵۰میلیون تومانی توسط بانک‌های عامل، دریافت قرارداد اجاره از اداره راه و شهرسازی و پرداخت هزینه‌های آماده‌سازی و وصل شدن انشعاب توسط دستگاه‌های خدمات‌رسان، تحویل متقاضیان شود.

منبع:استانداری قم

